Gestorben wird mit grosser Geste. So dachten die Macher der Oltner Late-Night-Show «Nachtfieber», die am Freitag ihre vierzigste und allerletzte Vorstellung in der Schützi auf die Bühne brachten. Es sollte ein veritabler Abgesang werden, der musikalische Auftakt liess da keine Zweifel aufkommen: «I just died in your arms tonight» gab Rolf Strub in der Rolle des Alfie Battler und in Begleitung der Nachtfieber-Band zum Besten. Für Pathos war also von Anfang an gesorgt; wäre dieser auch bis zum Schluss durchgehalten worden, dann hätte das «Nachtfieber» tatsächlich einen dramatischen Abgang gemacht.