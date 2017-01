Die Sechstklässlerinnen Laura, Tina und Joëlle sitzen in ihren Bobschlitten, bereit für die Abfahrt. Doch Laura ist sich nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. «Da liegt doch etwas im Schnee», sagt sie und zeigt auf die Mitte des Hügels. Tatsächlich liegt da, halb verdeckt vom Schnee, ein schwarzes Rohr, vielleicht ein Wasserschlauch. Die Freundinnen sind sich uneinig. «Da fahren wir einfach drüber», sagt eine.

«Dort hört das Rohr auf», sagt die andere und zeigt weiter links. «Wir sollten dort schlitteln.» Weil sich keine so recht getraut, eine Entscheidung für die Gruppe zu treffen, sitzen sie einfach in ihren Bobs und wägen weiter ab. Doch dann naht Hilfe in der Form von vier Knaben. «Jetzt schauen wir einfach, wie es die Buben machen», sagt Tina erleichtert.

Und siehe da, die Buben sind den Gesprächsfetzen nach nicht zum ersten Mal da, sie steuern auf den Abschnitt ohne Rohr zu, sitzen auf und sausen los. Die Mädchen machen es ihnen nach. Nicht alle erreichen das Ende des Hügels ohne auszuleeren.

Es ist eisig kalt an diesem Freitagnachmittag auf dem Allerheiligenberg. Der Nordhang vis-à-vis des Kurhauses wird von ungefähr drei Dutzend kleinen und grossen Menschen in bunten Skianzügen bevölkert. Der Schnee reicht gut zum Schlitteln, dank der Kälte ist er hart und kann sogar mit dem Davoserschlitten mühelos befahrne werden. Kenner wie Laure und ihre Freunde schlitteln jedoch auch am Südhang, dort fliegt der Bob geradezu über den etwas weicheren, im Sonnenlicht gleissenden Schnee.