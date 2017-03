Die grünen Kantonsratskandidierenden und Stadträtin Iris Schelbert-Widmer gingen gestern laut Pressemitteilung der Partei auf die Strasse, um mit den vorbeigehenden Passanten zu sprechen. Dabei war auch der Vibraphonist Walter Grob, der, zusammen mit dem Kantonsratkandidat und Blasmusiker Michael Neuenschwander, einen musikalischen Rahmen zum Anlass dazusteuerten. Die Stadträtin sorgte währenddessen für Speis und Trank.

Während des Anlasses auf der «Chilegass» kamen auch viele Passantinnen und Passanten hinzu, die kurz für einen Gespräch und etwas Kleinem zu Essen anhielten. So entstand zusammen mit den Kandtonsratskandidierenden ein Grüppchen, wo alle mitdiskutieren konnten. Das meist besprochene Thema was die «Chilegass» selbst. Die Neugestaltung der Gasse, was auch den Grünen zu verdanken ist, fiel vielen der Anwesenden positiv auf. Insbesondere wie es sich auch positiv auf den Gesamteindruck der Oltner Altstadt auswirkte. (naj)