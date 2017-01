Untypisch für einen Stadtrat, aber typisch für diesen Stadtrat. «Ich rede eigentlich nur, wenn ich den Eindruck habe, mit einer wichtigen bislang unbekannten Information dienen zu können.» Der das sagt: Benvenuto Savoldelli, Senkrechtstarter der Stadtratswahlen von 2013.

Als politischer Nobody eroberte der verheiratete Jurist und Vater zweier Töchter die Exekutivbühne im zweiten Wahlgang. Der Mann – unverbraucht. In mehrfacher Hinsicht. Wie erklärten damals doch zwei Parlamentarierinnen einander im Vorfeld ihre Wahltaktik: «Dann wählen wir noch den Savoldelli, da haben wir auch was fürs Auge.»

Savoldelli ist kein Politiker ab Stange. Manchmal sagt er: «Ich bin gar kein Politiker.» Er ist gradlinig, hält mit seiner Meinung nicht zurück, wagt Unbequemes auszusprechen, Gewohntes infrage zu stellen. Aber Konsens ist ihm nicht fremd. «Mit Extrempositionen tue ich mich schwer», erklärt er.

Bringt ihn eine Frage in die diplomatische Bredouille, meint er jeweils leicht amüsiert: «Was soll ich jetzt wieder sagen?», und deutet damit an: Jetzt folgt eine Antwort, hinter der sich der pure savoldell’sche Kern etwas verbirgt. Kein Wunder ist ihm die Figur des süffisant-klugen Don Camillo lieber als jene des Polterers Peppone, den beiden cineastischen Antipoden italienischer Denk- und Lebensart.

Der Stadtrat kann das als italienisch-schweizerischer Doppelbürger und als klassischer Secondo beurteilen: Als 9-Jähriger kam er in die Schweiz und hat «eigentlich immer schon gearbeitet, auch als Kind», wie er sagt.

Daher rührt vielleicht sein Lebensgefühl, Verantwortung für sich und die Zukunft übernehmen zu wollen, ja zu müssen, ohne den andern dabei zu vergessen. «Auch Liberale stehen für eine sozial verträgliche Politik ein», sagt er.