Zum anderen hat die Stadtentwicklungskommission damals noch die Empfehlung zur Studie hinzugefügt, dass sich die Höhe der Hochhäuser an den speziell bestimmten Orten zwischen 40 und 50 Metern bewegen dürfte.

Weitere Hochhäuser könnten sich die Studienautoren in der Nähe des Bahnhofs vorstellen. «Nördlich und südlich des Bahnhofs sind höhere Häuser denkbar, die den erwähnten Raumfluss betonen und beidseitig des Bahnhofs eine räumliche Dichte erzeugen.» Auch hier wird eine relativ niedrige Höhe von «rund 35 Metern, allerhöchstens 40 Meter» empfohlen. Im gültigen Gestaltungsplan für das SBB-Areal Bahnhof Nord, wo sich derzeit bereits die Betriebszentrale Mitte der Bundesbahnen befindet, ist eine maximale Gebäudehöhe von 46 Metern oder 13 Stockwerken festgelegt.

Hochhausstudie gibt Anhaltspunkte

Zu den bereits bestehenden höheren Häusern (bis rund 25 Metern) und Hochhäusern heisst es in der Studie, dass diese «generell wenig nachteilig für das Stadtbild» sind. Es gibt Ausnahmen, wie etwa das 52 Meter hohe Stadthaus, das «eigentlich zu nahe an der Altstadt» liegt und dies daher «aus gewissen Betrachtungswinkeln auch unschöne Überschneidungen» ergebe. Diese Kritik relativiere sich aber angesichts des «architektonisch gut gestalteten Gebäudes mit einem hohen Grad an Öffentlichkeit». Keine Hochhäuser vorstellen können sich die Studienautoren in der Altstadt und deren engeren Umgebung, am Aareufer der linken Aareseite, in den Wohnquartieren Schöngrund, Bifang, zum Teil im Säli und im Quartier südlich des Kantonsspitals sowie am Siedlungsrand der Stadt.

Stadtentwickler Dietler hält fest, dass die Hochhausstudie Anhaltspunkte für die anstehende Ortsplanungsrevision geben soll, wo spezielle Zonen für Hochhäuser ausgeschieden werden könnten. «Die interessante Frage wird sein, wo diese ortsbildprägenden Hochhäuser stehen und wie hoch diese werden sollen.» Derzeit wird ein Konzept erarbeitet, wie die Ortsplanungsrevision angegangen werden soll.