CVP-Mitglied Moritz Segna und FDP-Gemeinderätin Alexandra Kämpf begründen ihre Abwesenheiten vorwiegend mit geschäftlichen Terminkollisionen. Segna: «Als ich im November 2015 kurzfristig nachgerutscht bin, standen 2016 schon viele Termine fest.»

Kämpf: «Ich bin mit meinem Job als international tätige Managerin zwei Wochen pro Monat unterwegs, da schaffe ich es nicht, alle Termine nach den Gemeinderatssitzungen ausrichten.» SVP-Gemeinderat Christian Werner begründet seine Absenzen vor allem mit dem Militärdienst, wo er als Kompaniekommandant jeweils Wiederholungskurse leitet.

Grünliberale-Gemeinderätin Beatrice Schaffner gibt zu bedenken, dass das Milizsystem zuweilen an seine Grenzen stösst: «Viele Gemeinderäte arbeiten auswärts.» So reiche es auch ihr manchmal nicht rechtzeitig zurück auf den Abend, etwa wenn sie in der Romandie einen geschäftlichen Termin habe.

SP plant Absenzen halbes Jahr vorher

Die beste Anwesenheitsquote weisen die Grünen mit 94 Prozent auf. Michael Neuenschwander hat sogar alle möglichen Sitzungen besucht. «Die Sitzungen haben bei mir Vorrang, etwa vor Bandproben. Ich nehme auch teil, wenn mich die Geschäfte nicht so interessieren.» Ein wichtiger Grund für die Sitzungsdisziplin der Grünen ist laut Neuenschwander die geringe Zahl der Parlamentarier, bei der jeder gefordert ist, ein Geschäft vorzubereiten. «Fehlt jemand, muss ein Kollege übernehmen.»

Bei der SP gibt es sogar vier Gemeinderäte, die an allen 30 Sitzungen der bisherigen Legislatur dabei waren. Ein Grund für das grössere Pflichtbewusstsein könnte die Absenzenplanung sein, welche die Fraktion in dieser Legislatur eingeführt hat, nachdem zu Beginn gleich einmal fünf Parlamentarier in einer Sitzung fehlten.

«Ein halbes Jahr vorher müssen mir die Gemeinderäte angeben, wenn sie nicht da sind», sagt Fraktionschef Ruedi Moor. Mehr als zwei Parlamentarier aufs Mal sollten nicht abwesend sein, obwohl dies wegen Krankheit nicht ganz auszuschliessen sei. «Es geht auch um die Glaubwürdigkeit gegenüber der Partei: Wir wollen nicht wichtige Abstimmungen verlieren, weil zu viele von uns gefehlt haben.»