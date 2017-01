Was das Oltner Stadttheater auszeichnet: seine programmatische Vielseitigkeit. Als Gastspielbetrieb setzt es auf eine bunte Mischung von Darbietungen über alle künstlerischen Sparten hinweg; zumindest jene, die auf der Bühne ihre Berechtigung haben. Dass da nicht bei jeder Vorstellung sämtliche Zuschauer auf ihre Kosten kommen, versteht sich von selbst. Die Geschmäcker sind, auch und gerade was Kultur betrifft, verschieden.

Die als «Musik-Hip-Hop-Breakdance-Show» angekündete Vorstellung, die «Brodas Bros» ablieferte, fiel nun in die oben angedeutete Kategorie der «Geschmackssache». Wobei die junge Gruppe aus Barcelona in Sachen Tanz, Musik und Unterhaltung unbestritten etwas drauf hat: die Moves smooth, der Sound funky, die Vibes positiv. «Welcome everybody, how are you?», begrüsste der Frontmann von Brodas Bros das Publikum enthusiastisch. Die Rückmeldung war indes eher lau; schon von Beginn weg konnte man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass das Stadttheater wohl nicht den geeigneten Rahmen für eine solche Inszenierung bot. Will heissen: zu klein, zu seriös, zu bildungsbürgerlich. Das Hip-Hop-Spektakel in Theateratmosphäre mutete tatsächlich etwas seltsam an. Die acht Mitglieder der Truppe gaben sich im Laufe des Abends jedoch die grösste Mühe, die Zuschauer auf ihre Seite zu ziehen.