Was aber nicht heisst, dass sie nicht am Leben in der Stadt teilnehmen würde. «Olten ist eine sehr integrative Stadt. Man kennt sich im Quartier.» Sie geht gern an öffentliche Anlässe, zum Beispiel an den Neujahrsapéro. Im Sommer ist sie jeden Tag in der Badi und schwimmt auch bei schlechtem Wetter. «Danach eine heisse Dusche», schwärmt sie. Darf man das als Grünliberale? Schaffner lacht. Sie achtet im Alltag darauf, Energie zu sparen. Besitzt kein Auto, kauft auf dem Markt ein, überheizt die Wohnung nicht und fährt mit dem Zug in die Ferien.

Doch sie verfolgt ihre Prinzipien nicht unerbittlich. Und missionieren ist schon gar nicht ihr Ziel. «Ich sage nicht, dass Leute auf etwas verzichten sollen.» So ist sie auch mit dem Flugzeug nach Japan gereist. Diese Reise hat sie sich lange gewünscht. Wird sie im Stadthaus als erstes die Heizung runterdrehen, falls sie gewählt wird? «Das wird nicht nötig sein nach der energetischen Sanierung», sagt sie diplomatisch. Für sie selber ist ihr Energiesparen kein Verzicht. «Südfrüchte reizen mich sowieso nicht», sagt sie. Badeferien auch nicht. Fleisch dagegen isst sie gern und viel. «Ich esse aber alles, auch Innereien», sagt sie. Das Fleisch kauft sie beim Metzger. Wenn es draussen richtig kalt ist, heizt sie in ihrem Haus mit einem Holzofen ein. «Das Fürle macht mir Spass», sagt sie und wenn sie lacht, ist sie plötzlich ein bisschen weniger promovierte Ingenieurin.

Schaffners Ehemann, Hans-Ulrich Lerch, ist Gründungsmitglied der Grünliberalen Partei Olten. Vor vier Jahren wurde sie angefragt, ob sie für das Kantonsparlament und für den Gemeinderat kandidieren möchte. «Doch, das wäre etwas», hat sie damals gesagt. Und wurde prompt gewählt. «Das war eine schöne Bestätigung.» Sie reduzierte ihr Arbeitspensum und lernte, wie politische Prozesse funktionierten. «Das gab etwas zu tun abends», sagt sie. Ein Stadtratsmandat schien zuerst zu viel zu sein, da es eine weitere Pensumsreduktion im Job verlangt hätte. «Ich arbeite sehr gern», sagt Schaffner. Doch dann hat sie der Stadtrat doch gereizt. Das Interesse an langfristigen Beziehungen hat gesiegt.