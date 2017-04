Sibylle Wyss wirkt sichtlich erfreut. «Wir haben so viele Jahre gewartet, bis etwas geht», sagt die Rektorin der Kantonsschule Olten. Die zierliche Dame steht in einem Klassenzimmer im siebten Stockwerk des Betonkomplexes, und in ihrer Stimme schwingt so etwas wie Erleichterung mit. Ein Blick durchs Fenster, hinab auf die riesige Baustelle, als die sich die

Kantonsschule im Hardwald derzeit präsentiert, legt nahe: Ja, hier geht etwas.

Das Klassenzimmer, in dem Konjugationstabellen spanischer Verben und Landkarten von Südamerika und Spanien hängen, ist noch im Originalzustand von 1973: Backsteinwände, ausgebleichte grüne Holzschränke, ein stellenweise bis auf die Faser durchgescheuerter Spannteppich. Dass sich eine Instandsetzung des in die Jahre gekommenen Schulhauses aufdrängte, ist offensichtlich; dafür spricht auch die schwarze Betonfassade.

Von der Zustandsanalyse im Jahr 2004 dauerte es aber weitere zwölf Jahre, bis im Sommer 2016 der Baubeginn für die 86-Millionen-Sanierung erfolgte. Zuerst werden die Fassaden und das Hallenbad renoviert, die Innensanierung folgt ab 2018. Bis im Herbst 2022 soll alles abgeschlossen sein.

Sportunterricht auch im Kleinholz

Riesige Kräne und Absperrungen prägen die Baustelle. Massige Metall- und Betonteile liegen herum. Die Fassadenversatzstücke werden unter Hochdruck gereinigt, das Eisen gegen Rost behandelt und gegen den Regen beschichtet. Derzeit werden im kleinen Trakt der Schule neue Fenster eingesetzt.

Da die ehemals horizontale Gitterstruktur an den Fenstern weggelassen wird, werden die Räume höher und lichter wirken. Der Einsatz der neuen Fenster, der mit viel Lärm und Staub verbunden ist, wird im kleinen Schulhaustrakt Ende Frühlingsferien abgeschlossen sein. «Die lärmintensiven Arbeiten werden jeweils in den Ferien ausgeführt», erklärt Rektorin Wyss. In den Sommer- und Herbstferien wird auch der grosse Trakt mit neuen Fenstern ausgerüstet.