Für den 31-jährigen Mike Zettel war die 71. Ausgabe der MIO die vierte als deren Geschäftsführer. Und er ist auch mit der Ausgabe 2016 durchaus zufrieden. «Es gibt immer Sachen, die verbessert werden können», meint er kritisch.

Dinge halt, die dem Besucher vielleicht gar nicht so auffallen. Der Geschäftsführer etwa sieht es nämlich nicht so gern, wenn Aussteller früher als von der Messeleitung vorgesehen ihren Stand dichtmachen. «So was kommt nicht häufig vor, aber hin und wieder schon.»

Das mache halt einen schlechten Eindruck, meint Zettel, der mit Beginn seiner Amtszeit «mehr MIO» versprochen hatte. Was so viel bedeutet wie: Aussteller und Branchenmix sollen einen grösseren Stellenwert erhalten. «Das geht nicht auf einen Schlag», so Zettel.