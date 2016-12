Mit einem zweiten Anlauf will der Oltner Stadtrat der anvisierten Stadtteilverbindung Hammer näher kommen. Bereits in den Jahren 2011/2012 wurde für die Realisierung der Verbindung Hammer-Olten SüdWest ein Projekt vorgelegt, welches in seiner Umsetzung auf rund 20 bis 30 Mio. Franken zu liegen gekommen wäre.

Das war dem Parlament seinerzeit zu viel; es verwarf im Jahr 2013 die Idee und meldete grundsätzliche Bedenken an, ob derzeit eine direkte Anbindung Hammer-Olten SüdWest für den Langsamverkehr tatsächlich notwendig sei. Seither wurden viele Möglichkeiten diskutiert.

Auf Basis des überwiesenen Postulats «rasche und kostengünstige Erschliessung Olten SüdWest» wurden jetzt «Handlungsalternativen und Einsparmöglichkeiten in Zusammenarbeit mit der SBB evaluiert», so die Exekutive in ihrer Botschaft vom Donnerstag.

Endgültig Bescheid wissen

Nun will der Stadtrat bezüglich Stadtteilverbindung also endgültigen Bescheid vom Parlament. Mit einem Vorprojektierungskredit über 650'000 Franken sollen drei Varianten genauer geprüft werden, von denen das offizielle Olten jene mit dem Ausbau in gesamter Länge (Abbildung rechts), allerdings mit reduzierten Kosten, bevorzugt. Das Geschäft wird an der Sitzung des Parlaments vom 15. Dezember behandelt.