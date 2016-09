Dass der EHC Olten aber genügend Ausstrahlung besitzt, um die Massen aus einem grossen Einzugsgebiet zu mobilisieren, zeigte sich in den sportlich erfolgreichsten Zeiten. Das mittlerweile legendäre Derby gegen den grossen Rivalen Langenthal im Jahre 1981 mit grob geschätzten 9000 Zuschauern kann sicher nicht als Richtwert herhalten.

Dann doch eher die Spielzeit 1989/90, in welcher der EHC Olten in der NLA-Qualifikation Fünfter wurde, dann aber im Playoff-Viertelfinal am EHC Kloten scheiterte. 4679 kamen damals durchschnittlich ins Kleinholz. Da fehlt nicht mehr viel zu den momentanen NLAZuschauer-Schlusslichtern.

Seit zehn Jahren steigende

Zuschauerzahlen im Kleinholz

Doch ein Zuschauerschnitt über der 4000er-Grenze ist für den EHC Olten im Moment immer noch ein Fernziel, wenn auch ein realistisches. Keine Wunschträume, denn diese können platzen, dies musste der EHCO nach den Höhenflügen Ende der 80er- und zu Beginn der 90er-Jahre selber erfahren. Der Verein hatte sich ob der sportlichen Erfolge übernommen und wäre danach beinahe in Konkurs gegangen.

Das Budget der 1. Mannschaft sank drastisch, die Resultate wurden schlechter und die Zuschauer blieben dem Kleinholz fern. Unter neuer Führung gelang aber die Trendwende. Mit verändertem Verwaltungsrat und Geschäftsleitung begann der EHCO praktisch bei null. Die Schulden konnten ab 2001 kontinuierlich abgebaut werden. Mittlerweile ist das Budget für das NLB-Team wieder deutlich aufgestockt worden.

Für die Rettung des EHC Olten war nicht nur die neue Führungscrew verantwortlich, sondern auch die treue Anhängerschaft. Selbst 2004/05, in der wohl schlimmsten Saison im neuen Jahrtausend, kamen immer noch mehr als 1000 Zuschauer ins Kleinholz. Nur um den Fall in die NLB-Playouts mitzuerleben. Damit war der Tiefpunkt erreicht, seither stiegen die Zuschauerzahlen von Saison zu Saison an. 2008/09 wurde die 2000er- und 2011/12 die 3000er-Marke geknackt.

Die nächste Tausender-Grenze kann aber wohl so schnell nicht erreicht werden. «Wir wollen den letztjährigen Schnitt in dieser Saison halten können», erklärt Pierre Hagmann, der Medienchef des EHC Olten. Er zeigte sich skeptisch und kann sich vorstellen, dass es 2016/17 erstmals zu einem Rückgang kommt: «Wir gehen davon aus, dass die Spiele gegen die beiden neuen Teams in der Liga weniger Zuschauer anlocken werden. Sollte der Schnitt tiefer sein als in der Vorsaison, wäre es aber nicht automatisch ein Misserfolg.»