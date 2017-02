«Konstruktiv und verständnisvoll»

«Die Stüsslinger Bevölkerung schätzt und unterstützt die Anstrengungen der Behörden», zieht Kurt Bieber eine positive Bilanz. «Es gibt noch ein Miteinander in unserer Gemeinde.» Die Reaktionen seien konstruktiv und verständnisvoll ausgefallen. «Mit einzelnen Einwohnern haben wir etwas länger gesprochen, und die eine oder andere fachliche Frage mussten wir direkt an die Kantonale Lebensmittelkontrolle weiterleiten.» Überhaupt, anerkennt Bieber, sei die Gemeinde vom Kanton sehr gut und konstruktiv unterstützt worden – «und zwar in einer Sprache, die wir auch verstehen konnten». Auch mit der Gemeindeverwaltung sei die Zusammenarbeit in den Krisenwochen sehr gut gewesen.

Die Wasserkommission erhielt viele Anfragen per Telefon und Mail, zuerst zum Abkochen, nach Aufhebung der Massnahme dann zur Spülung der Filter und Endstücke im Haushalt. Wenn nötig, ging Kurt Bieber persönlich vorbei und zeigte, wie’s geht.

Vorschläge zur Alarmierung

Ein grosses Thema im Dorf war die Alarmierung. Für die Bekanntmachung der Notmassnahmen hatte die Wasserkommission folgende Mittel eingesetzt:

Aufschaltung auf der Gemeinde-Homepage www.stuesslingen.ch;

Aushang in den zwei Gemeinde-Anschlagskasten;

Druck eines Flugblatts und Verteilung durch die Wächterin an alle Haushaltungen, was in etwa 4 bis 5 Stunden geschafft war;

Persönliche Information ausgewählter Punkte mit Publikumsverkehr: Dorfladen, Restaurant Kreuz, Golfclub-Restaurant, Bäckerei Landbeck.

Vom Einsatz eines Lautsprecherwagens der Kantonspolizei wurde abgesehen: «Wer nicht daheim war, hätte es so auch nicht mitbekommen», erklärt Frauchiger.

«Es gab nur eine Rückmeldung, es habe sich kein Flugblatt im Briefkasten befunden», berichtet Kurt Bieber. Zu dieser guten Bilanz habe die Nachbarschaftshilfe beigetragen: «Die Leute wissen zum Teil genau, wie sich ihre Nachbarn verhalten, ob sie zum Beispiel den Briefkasten nicht so rasch leeren.» In solchen Fällen hätten Nachbarn selber für die Mitteilung gesorgt.

Allerdings bemerkten einzelne Bewohner das am Freitagabend verteilte Flugblatt erst am Montag. Deshalb sei häufig der Vorschlag gemacht worden, zukünftig bei der Verteilung des Flugblatts an der Haustür zu läuten oder den Zettel nicht ganz in den Briefkasten hinein zu legen, sodass er sichtbar herausschaue.

Notfallkonzept wird verfeinert

«Wir sind daran, unser Notfallkonzept zu verfeinern und anzupassen», verspricht Bieber. Nicht nur bei der Alarmierung: Angepasst wird auch die Anweisung zur Spülung der Hydranten, die Qualitätssicherung, die Stellen, wo Wasserproben entnommen werden. Künftig werden an weniger Standorten Proben genommen, dafür öfter im Jahr. Auch die Traktandenliste für die Notfallsitzung wird überarbeitet.