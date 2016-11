Am kommenden Samstag, 19. November, feiert die Dulliker Theatergruppe «Theaterbühne Dohle» Premiere mit dem Mundartstück «’S verschobeni Tête-à-tête». Der Schwank in drei Akten der Autorin Uschi Schilling wird in der Mehrzweckhalle Dulliken aufgeführt. Regie führt Elmar Vogel.

Die Hauptperson Felix Leuthold geht gleich bei ihrem ersten Auftritt zu Boden. Der smarte vielbeschäftigte Geschäftsmann (gespielt von Roger Wyss) stolpert über den Koffer seiner Ehefrau Uschi Leuthold (Sandra Niklaus), die bereits wieder hier ist. Das hat Felix nicht erwartet. Geplant war, dass Uschi drei Wochen Ferien in Italien macht. Aber zehn Tage Regenwetter trieben sie vorzeitig zurück nach Hause.