Das Arbeitsverhältnis zwischen der Einwohnergemeinde Schönenwerd und Men Wieland, dem bisherigen Schulleiter des Kindergartens und der Primarschule, wurde mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Der gebürtige Bündner war erst im Juni des letzten Jahres eingestellt worden.

Als Grund für die sofortige Auflösung nennt Peter Hodel, Schönenwerds Gemeindepräsident, «unterschiedliche Auffassungen im Bezug auf die Rolle und Funktion des Schulleiters» und erwähnt, dass die Gemeinde und der Schulleiter im weiteren gegenseitiges Stillschweigen vereinbart haben.

Hodel betont, dass es sich nicht um eine Kündigung handle, sondern um eine «in gegenseitigem Einvernehmen getroffene Freistellung.»

Dritte Freistellung in zwei Jahren

Bereits in seiner Heimat, dem Bündnerland, besetzte Men Wieland an zwei Primarschulen die Position des Schulleiters. Zuerst war er von 2012 bis 2014 in Valsot (GR) als Schulleiter tätig. Von diesem Amt wurde er im Dezember 2014 laut Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR) «per sofort dispensiert.»

Victor Peer, Gemeindepräsident in Valsot, erklärt, dass man den Vertrag in gegenseitigem Einverständnis aufgelöst habe. «Zu den Gründen kann ich jedoch nichts sagen, das ist so abgemacht», so Peer.

Bei seinem darauffolgenden Arbeitgeber, der Gemeinde Zernez (GR), geschah nur zwei Monate später, im Februar 2015, dasselbe: Der Schulverband habe sich wegen «unterschiedlichen Ansichten bezüglich der Zusammenarbeit» sowie wegen «nicht erfüllten Erwartungen» von Wieland trennen müssen, wie das Bündner Tagblatt berichtete.

Dies habe der Präsident des Schulverbundes A-Z (Gemeinden Ardez, Guarda, Lavin, Susch und Zernez) gegenüber RTR erklärt. Im Bündner Tagblatt wurde erwähnt, dass Men Wieland erst zwei Monate zuvor als Schulleiter in Valsot entlassen worden war.

Entlassungen waren bekannt

Laut Gemeindepräsident Peter Hodel waren die Vergangenheit und die Entlassungen des Bündners zum Zeitpunkt der Anstellung bekannt. «Ja, wir wussten darüber Bescheid», bestätigt er auf Anfrage dieser Zeitung.

Hodel betont jedoch, dass es sich bei den zwei Fällen im Kanton Graubünden nicht um fristlose Kündigungen gehandelt habe, wie die Zeitungen zum Teil berichteten, sondern um Freistellungen mit sofortiger Wirkung.

Man habe die beiden Entlassungen mit Wieland im Vorfeld besprochen und sich aufgrund der Informationen, die Wieland selbst dazu gab, dafür entschieden, dass die beiden Fälle kein Problem darstellen würden.

Auch seien noch andere Bewerber im Rennen gewesen: «Es gab mehrere Bewerbungen, Wieland war nicht alleine. Wir haben uns dann aber für ihn entschieden», erklärt Hodel.

Trotz der Überzeugung des Gemeindepräsidenten, die vergangenen Entlassungen Wielands würden nicht problematisch werden, hat die Zusammenarbeit mit Men Wieland auch in Schönenwerd nicht geklappt.

Zukunft der Schule unklar

Wie die Schule nun weiter verfährt, ist noch unklar. In einem Elternbrief, der dieser Zeitung vorliegt, schreibt der Gemeindepräsident Peter Hodel: «Sobald wir eine Lösung auf die vakante Stelle des Schulleiters gefunden haben, werden wir Sie weiter informieren.»

Als Grund für die Auflösung des Arbeitsverhältnisses nennt Hodel im Brief an die Eltern denselben, wie er in seiner Äusserung gegenüber dieser Zeitung erklärte.

Men Wieland führt neben seiner Tätigkeit als Schulleiter seit 2001 die Einzelfirma namens edulink.ch, welche Bildungsberatung, Expertisen und Projektmanagement in Zürich und Zernez anbietet. Er war für diese Zeitung bisher telefonisch nicht erreichbar.