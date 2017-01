Freundschaftsspiele auch auswärts

Trotz dem schönen Dress: «Es war alles improvisiert und amateurhaft.» Trainiert wurde abends nach der Arbeit, neue Spieler stiessen mit der Frage «kann ich auch mitspielen?» dazu. Meisterschaftsspiele trug die Mannschaft keine aus, das Eisfeld hatte keine Markierungen. Einen Trainer hatten die Schönenwerder Eishockeyaner nicht. Sie hätten sich die Regeln selbst beigebracht und wohl ab und zu Spiele als Zuschauer besucht. Eine Verbindung zum EHC Olten gab es: «Ruedi Fink aus Olten, der später Wirt im Restaurant Jura beim Bahnhof war, spielte beim EHCO und half bei uns aus.»

Der EHC Schönenwerd habe nur Freundschaftsspiele ausgetragen. Die Gegner konnten aber durchaus «richtige» Mannschaften sein. Heinz Siegrist erinnert sich an Spiele gegen die Mannschaften von Engelberg und Sissach. Gegen diese Teams trat Schönenwerd auswärts an, in richtigen Eisstadien. «Unser Spielbetrieb dauerte vielleicht zwei bis drei Jahre. Dann fiel der Club auseinander, weil etliche weggezogen sind.»

Sportliche Leistungsfähigkeit und Ehrgeiz wären beim EHC Schönenwerd wohl schon vorhanden gewesen. Viktor Peier etwa, auf dem Bild der Typ «Schrank» ganz rechts in der hinteren Reihe, von Beruf Créateur bei Bally, war laut Siegrist ein erfolgreicher Leichtathlet und Schweizer Meister über 400 Meter Hürden.

Mit Gebi Poltera in Arosa

Auch für Heinz Siegrist selbst war der EHC Schönenwerd nur der Anfang einer sportlichen Laufbahn. Eishockey spielte er noch zwei Saisons bei Blau-Weiss Zürich. Das war zwar ebenfalls ein Plauschklub. Immerhin absolvierte dieses Team ein einwöchiges Trainingslager in Arosa, damals das Mekka des Schweizer Eishockeys. Siegrists Augen strahlen noch heute: «Dort trainierte uns Gebi Poltera – gratis, einfach so.» Poltera (1923–2008) ist eine Eishockeylegende: Serienschweizermeister mit dem EHC Arosa und Nationalspieler mit Olympia-Bronze von den Winterspielen 1948 in St. Moritz.

Noch erfolgreicher als im Eishockey war Siegrist im Handball. Ein Schiedsrichterhabe ihn nach einem Spiel mit dem TV Schönenwerd ins Restaurant Sportplatz bestellt und gefragt, ob er nicht bei YB spielen wolle. Er sagte zu und kam so zu Feldhandballmatches im Wankdorf-Stadion. «Die Mannschaft spielte in der Nationalliga B, wir standen zweimal im Schweizer Cupfinal.» Zwei- bis viermal in der Woche reiste Siegrist damals nach der Arbeit in Zürich mit dem Zug ins Training nach Bern und spät nachts mit dem Zug wieder nach Schönenwerd. Und am andern Morgen wieder an die Arbeit nach Zürich.