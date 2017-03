Mit der Durchführung der Zukunftskonferenz Schönenwerd 2040 sollen alle Einwohnerinnen und Einwohner die Möglichkeit erhalten, direkt Einfluss auf die zukünftige Entwicklung der Gemeinde zu nehmen. Die Zukunftskonferenz findet am Freitag, 17. März, 19 bis 21.50 Uhr, und am Samstag 18. März, 8 bis 11.50 Uhr im Casino Schönenwerd statt. Alle Interessierten sind gebeten, sich bis zum 13. März anzumelden. Die schriftliche Anmeldung kann an die Gemeindeverwaltung, Ortsplanungsrevision, Oltnerstrasse 7, 5012 Schönenwerd oder per E-Mail an ortsplanung@schoenenwerd.ch erfolgen.