Die reformierte Erlinsbacher Kirchgemeinde bangt derzeit um Pfarrer Andy Jecklin. Der Pfarrer, welcher in Schönenwerd zu Hause ist und in der reformierten Kirche Erlinsbach arbeitet, soll sein Amt dort nicht mehr ausführen dürfen. Der Grund dafür ist in der Kirchenordnung der evangelisch-reformierten Kirche Solothurn zu finden, wo die Wohnsitzpflicht klar geregelt ist.

Seit August 2014 ist Andy Jecklin als nicht gewählter Pfarrverweser in der reformierten Kirche Erlinsbach tätig. Im Dezember letzten Jahres wurde er nach einem regelrechten Volksaufstand zu seinen Gunsten von der Kirchgemeinde offiziell zum Pfarrer gewählt. Trotz der Wohnsitzpflicht, welche vorschreibt, dass ein Pfarrer in derjenigen Kirchgemeinde leben muss, welche ihn gewählt hat, erlaubte der Kirchgemeinderat, dass Jecklin in Schönenwerd wohnhaft bleiben kann.