Zur Delegiertenversammlung des Bezirksfeuerwehrverbandes Olten-Gösgen (BFVOG) begrüsste Präsident Stefan Wyss (Feuerwehr Starrkirch-Wil) 79 Delegierte und Gäste im Mühlemattsaal in Trimbach. Karl Tanner, Gemeindepräsident von Trimbach, dankte den Feuerwehrleuten für ihren Dienst an der Allgemeinheit.

2016 kann als Jahr der beginnenden Umstrukturierung bezeichnet werden. Der Solothurner Kantonal-Feuerwehrverband (SKFV) hat an seiner Neuausrichtung gearbeitet. Für den Vorstand des SKFV stellen sich künftig gleich zwei neue Personen aus den Reihen des BFVOG zur Verfügung. Es sind dies Philipp Stierli, Olten (Präsidium) und Alain Lack, Schönenwerd (Vizepräsidium). Die Wahl findet an der Delegiertenversammlung des SKFV vom 11. März in Hägendorf statt.

Für den Bezirksfeuerwehrverband war 2016 ein Jahr mit vielen Aktivitäten, wie der Jahresbericht von Stefan Wyss zeigte. Im März fand das 3. BFVOG-Towerrunning im St.-Chrischona-Fernsehturm der Swisscom in Bettingen statt. Für die 18 Kommandanten wurden zwei Kommandantenrapporte durchgeführt. Anfang September fand in Däniken ein Informationsabend für die Feuerwehrleute des Bezirks statt; Hauptthema war der Brand im Simplontunnel mit einem spannenden Einsatzbericht.

Die Delegierten wählten den Vorstand des BFVOG einstimmig und mit Applaus für ein weiteres Jahr wieder: Stefan Wyss (Präsident); Helene Nünlist (Vize-Präsidentin, Feuerwehr Winznau); Robert Baumgartner (Aktuar, Regionalfeuerwehr Unterer Hauenstein); Markus Studer (Kassier, Feuerwehr Olten); Franziska Hochstrasser (Beisitzerin, Feuerwehr Däniken); Sven Wagner (Beisitzer, Feuerwehr Olten); Christian Thalmann (Vertreter Instruktoren, Regionalfeuerwehr Untergäu); Remo Lingg (Medienverantwortlicher, Feuerwehr Schönenwerd).

Stützen der Feuerwehren geehrt

Auf Ende 2016 kam es bei vier Feuerwehren zum Kommandowechsel. Die zurückgetretenen Kommandanten durften für ihre langjährige Arbeit ein Geschenk entgegennehmen: Markus Baltermi (Feuerwehr Winznau), Marc Mürset (Betriebswehr SBB), Roland Nussbaumer (Feuerwehr Wisen) und Christian Wenger (Feuerwehr Kienberg).

Alessandro Klaiber (Feuerwehr Schönenwerd) als abtretender Instruktor und Alexander Basler (Feuerwehr Wisen) als abtretender Ausbildungsoffizier wurden für ihre langjährige Ausbildnertätigkeit mit einem Präsent beschenkt.

14 Angehörige der Feuerwehren wurden für 25 Jahre Feuerwehrdienst geehrt. Zuverlässigkeit, Hilfsbereitschaft, Besonnenheit sowie Leidenschaft für die Feuerwehr und Pflichtbewusstsein zeichnen sie aus. Sie sind die Stützen der Feuerwehren und haben ein riesiges Dankeschön verdient: Daniel Wiederkehr (Feuerwehr Däniken); Daniel Krähenbühl (Feuerwehr Gunzgen); Christian Wenger (Feuerwehr Kienberg); Martin Kern, Roger Nydegger (beide Feuerwehr Niedergösgen); Roman Baumann, Markus Kyburz, René Strub (alle Feuerwehr Obergösgen); Roman von Arx (Feuerwehr Olten); Roman Bühler, Thomas Joss, Roman Nick (alle Regionalfeuerwehr Untergäu); Alessandro Klaiber, Marcel Zimmerli (beide Feuerwehr Schönenwerd).

Die Versammlung ernannte Rolf Friedli (Olten) und Alessandro Klaiber (Schönenwerd) zu verdienten Ehrenmitgliedern. Beide engagieren sich seit vielen Jahren für ihre Feuerwehren, unterstützen jedoch auch die umliegenden Wehren und die Ausbildungen im Bezirk.

Feuerwehrinspektor Markus Grenacher überbrachte die Grüsse der Solothurnischen Gebäudeversicherung. Der Präsident des SKFV, Bruno Bider, der sein Amt nach acht Jahren abgeben wird, bedankte sich für das Engagement des BFVOG.