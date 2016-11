Manche sagen unserer Umlaufanlage auch Karussell. Oder Geisterbahn», schmunzelt Oskar Gisler. Der auf Baustellen in aller Welt erfahrene Urner ist Produktionsleiter im Tübbingwerk der Marti AG in der Klus, an der Grenze von Oensingen und Balsthal. 35 Männer arbeiten hier.

Die Umlaufanlage ist tatsächlich so etwas wie ein Karussell für Bau- und Technikfreaks. Die grünen Schalungen – metallene Modellformen – werden auf fahrbaren Rahmen im Takt von Position zu Position geschoben.

Als Erstes kommt ein leeres, gebogenes Stahlgitter darauf, die Armierung oder Bewehrung. Dann wird unter stetem Rütteln und Vibrieren der flüssige Beton in die Schalung gefüllt. Faszinierend, dass in dieser komplexen Produktionsstrasse Handarbeit offenbar unersetzlich ist: Zwei Arbeiter streichen mit einem quer über die Schalung geführten Stab den Beton glatt, dann wird mit der flachen Maurerkelle (Taloche) Hand angelegt. «Das ist das Finishing», erklärt Gisler für die Laien – der Fachausdruck lautet Talochieren. Danach verschwinden die Schalungen mit den Tübbingen im Wärmekanal, der nun tatsächlich an eine Geisterbahn erinnert. In der Guetzlizeit könnte man auch sagen: Bei 40 bis 45 Grad Unter- und Oberhitze für 6 Stunden gut durchbacken.