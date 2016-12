An der Trimbacher Gemeindeversammlung informierte Franz Gysin, Vertreter der neunköpfigen Arbeitsgruppe aus Freiwilligen und Parteivertretern, über den Stand der Bearbeitung der beiden erheblich erklärten Motionen «Pensum Gemeindepräsident» sowie «Organisation Gemeindepräsident – Gemeinderat – Verwaltungsleitung». Bisher wurden die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Gemeinderat eruiert. Zudem wurden Fragebogen an neun Gemeinden mit ähnlicher Grösse und ähnlichen Strukturen geschickt. In den nächsten zwei Sitzungen soll ein konkreter Vorschlag ausgearbeitet werden. Ziel ist, bis im März Klarheit zu haben und den Kandidaten fürs Gemeindepräsidium konkrete Konditionen angeben zu können. Zur Abstimmung kommen könnte der Vorschlag an einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung am 27. März. (GS)