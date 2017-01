Wohnen über dem Nebel

Zu erwarten ist also eine Wohnüberbauung – mit wenig Nebel und Sicht in die Alpen. Das Areal befindet sich unmittelbar südlich der Passhöhe des Unteren Hauensteins (690 Meter über Meer). Ein viertes, benachbartes Grundstück, das jenseits der Kantonsgrenze auf Boden der Gemeinde Läufelfingen BL liegt, ging nach Auskunft von Konkursamt-Chef Martin Schmalz an einen anderen Erwerber.

Gegen die letzte Besitzerin des «Bolero», die HS Event-House AG, war 2013 der Konkurs eröffnet worden. Unter anderen machte auch die Einwohnergemeinde Hauenstein-Ifenthal unbezahlte Rechnungen geltend. Die Verwertung der Liegenschaften zog sich aber in die Länge: Ein erster Verkauf im Jahr 2015 wurde annulliert, weil sich nachträglich herausstellte, dass die damaligen Erwerber ausländisch beherrscht waren und der Verkauf somit gegen das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland verstiess. Nun kann das Konkursverfahren abgeschlossen werden.