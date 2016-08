Ein ungewöhnliches Objekt steht seit Dienstag in Obergösgen zum Verkauf: «Ehemalige militärische Anlage», steht in schwarzen Lettern in einem Inserat in der Ausgabe dieser Zeitung. Gekennzeichnet ist es mit dem Logo der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Des Weiteren ist dem Inserat zu entnehmen, dass es sich um eine unterirdische Anlage auf dem Grundstück der Kreisschule Mittelgösgen handelt.

Auf Anfrage wird bestätigt: Bei der Anlage handelt es sich um das ehemalige unterirdische Militärspital, welches sich unter der Kreisschule Mittelgösgen befindet. Wieso steht ein solches Objekt zum Verkauf? «Die Schweizer Armee hat keinen Bedarf mehr für die Anlage», bestätigt Margrit Schwaller von Armasuisse Immobilien diesbezügliche Vermutungen.

Armasuisse bezeichnet das Bundesamt für Rüstung. Es gehört zum Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) und ist das Kompetenzzentrum für Beschaffung, Technologie und Immobilien.