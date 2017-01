Die Gemeinde Dulliken beteiligt sich an einem kantonalen Projekt «Deutschförderung vor dem Kindergarten». 20 fremdsprachige Dulliker Kinder erhalten ab Beginn des kommenden Schuljahrs einen kostenlosen Platz in einer Spielgruppe. Das Ziel: Wenn sie das Kindergartenalter erreichen, sollen sie ihre Schullaufbahn mit besseren Deutschkenntnissen starten.

Das vom Kanton und vom Einwohnergemeindeverband gemeinsam gesteuerte Projekt wurde im September 2016 vom Regierungsrat beschlossen. Jetzt wird es von einer Projektgruppe für den Pilotversuch ab August 2017 vorbereitet. «Als es im Herbst gestartet ist, sind sofort Anfragen von Gemeinden eingegangen», berichtet Reto Steffen, der zuständige Abteilungsleiter im kantonalen Amt für soziale Sicherheit (ASO).

«Das Thema brennt offenbar bei einigen Gemeinden», schliesst er daraus. Zur Frage, warum gerade Dulliken die grösste Anzahl Plätze erhält, verweist Steffen auf den hohen Ausländeranteil in der Gemeinde. Es hätten sich einige Gemeinden für eine Teilnahme interessiert, aber die Dulliker seien mit dem Wunsch einer verstärkten Förderung im Vorkindergartenalter aktiv auf den Kanton zugekommen.

Gemeinderat steht dahinter

Das bestätigt Dullikens Gemeindepräsident Walter Rhiner. «Als der Kanton für das Projekt Pilotgemeinden suchte, hatten wir uns schon länger Gedanken zu diesem Thema gemacht. Für uns als Gemeinde mit vielen Fremdsprachigen ist das sehr aktuell.» Der Gedanke der frühen sprachlichen Förderung werde im Dulliker Gemeinderat von allen Parteien getragen: «Was man mit der Frühförderung bei den Kindern verbessern kann, das spart man später an den Schulen ein.»

Als die Beteiligung am Projekt Ende Oktober auf die Traktandenliste kam, stimmte der Gemeinderat einstimmig und ohne Enthaltungen zu. Gesamtschulleiter Frank Müller hatte zuvor erklärt, die Beteiligung sei der Schulleitung ein grosses Anliegen: «Aus Sicht der Schule ist es von zentraler Bedeutung, dass die Kinder vor dem Eintritt in den Kindergarten minimale Kompetenzen in der deutschen Sprache haben.»

Tatsächlich reiht sich die Beteiligung am kantonalen Pilotprojekt ein in bereits bestehende Bestrebungen Dullikens im Bereich der Frühen Förderung (siehe Kasten). Die Gemeinde ist auch bereit, den nötigen Raum bereitzustellen: Wenn mit dem Pilotprojekt 20 Gratis-Plätze angeboten werden, dürfte der bisherige Raum der Dulliker Spielgruppe Kunterbunt am Bachweg nicht mehr ausreichen. Sowohl Gemeindepräsident Walter Rhiner wie auch der Ressortleiter Bildung, Martin Wyss, zeigen sich überzeugt, dass die Gemeinde einen zusätzlichen Raum finden wird.