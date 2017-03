Der Faden soll nicht reissen. Beim Weben nicht, aber auch nicht im übertragenen Sinn. Das Wissen, wie die traditionellen Bandwebstühle zu bedienen sind, darf nicht verloren gehen. Deshalb fand an zwei Samstagen in der Ballyana ein Einführungskurs in die Webtechnik statt.

Die Ballyana an der Schachenstrasse 24 in Schönenwerd dokumentiert die Familien- und Industriegeschichte von Bally. Gewöhnlich verbindet man mit dem Namen Bally die Herstellung von Schuhen, obwohl die Firmengeschichte 1810 mit der Weberei von Bändern beginnt; die Produktion von Schuhen kam erst Mitte des 19. Jahrhunderts dazu.

Deshalb beherbergt die Ballyana, jene Ausstellung, welche die Schönenwerder Industriekultur dokumentiert, mehrere Modelle von Bandwebstühlen, und auch die Ausstellungsräume befinden sich in der ehemaligen Produktionshalle der Bandweberei. Doch die Webstühle sollen nicht bloss in Museen stehen, sondern ihr Funktionieren zeigen und weiterhin rattern.

Dazu darf aber das Know-how keinesfalls vergessen gehen. Zusammen mit der Koordinationsgruppe in Liestal, welche die Museen in Baselland, Aargau und Solothurn vernetzt, hat deshalb die Ballyana in einem Aufruf Leute gesucht, die sich in die Kunst des Bandwebens einweihen lassen wollen. Als Kursleiter fungierten drei erfahrene Textilfachleute.

Theorie und vor allem Praxis

Hermann Käseberg ist gelernter Webmeister und kam 1957 zu Bally, zuerst in die Wirkerei der Schuhfabrik, dann zu Bally Band. Nach der Pensionierung engagierte er sich im Ballyana-Museum und hilft jetzt, die Maschinen am Laufen zu halten. Bernhard Goossen lernte als Junge die Weberei und bildete sich zum Textiltechniker aus. Er arbeitete bei Schild in Liestal und bei der Bandweberei Senn in Ziefen. Nach der Pensionierung wurden er und sein Bruder Jan vom Dorfmuseum Ziefen als Experten angefragt. Hansruedi Wahl ist eigentlich Elektromechaniker, wuchs aber bei der Posamenten-Firma Posag Muttenz in die Weberei hinein.