Nach der grossen Erweiterung des Parks zu den «Neuen Anlagen» durch Carl Franz Bally in den Jahren 1888/90 (vgl. Teil IV der Serie) war der Bau des Kosthauses im Jahr 1919 der tiefgreifendste Eingriff in die Gestalt des Parks. Das war wohl auch den Verantwortlichen, nunmehr die dritte Generation der Bally-Herren, bewusst.

Jedenfalls ging man nach Fertigstellung des Kosthauses daran, den Park umzugestalten, allerdings in moderatem Ausmass. Vor dem Kosthaus entstand das halbrunde Rasenrondell. Nebst der Pietät gegenüber der Anlage des Grossvaters dürfte auch die ausgesprochen schlechte Konjunktur der frühen 1920er dazu geführt haben, dass eine grössere Umgestaltung unterblieb.

Überhaupt wurden die Anlagen südlich beziehungsweise oberhalb des Kosthauses, also die bis heute erhaltenen Bereiche des Parks, im 20. Jahrhundert nur geringfügig verändert.

Das «Parkhotel» als Fabrikkantine

Hauptzweck des Kosthauses war die Verpflegung der Bally-Arbeiter, von denen viele aus den umliegenden Dörfern, auch aus dem Aargau, stammten. Das Kosthaus löste ein erstes, kleineres Kantinengebäude von 1879 ab.

Es hatte zwei grosse Speisesäle, im Erdgeschoss für die Arbeiter, im Obergeschoss für Angestellte. Im Dach waren Zimmer für auswärtige Arbeiter untergebracht. Als Architekt hatte Bally den ETH-Professor Karl Moser (1860–1936), damals einer der bedeutendsten Architekten der Schweiz, engagiert.

Von der Eröffnung des Kosthauses berichtet Eduard Bally in seiner «Geschichte der C. F. Bally AG»: «Gegen Schluss des Monates Oktober [1919] wurde das neue Kosthaus in den Anlagen, vom Volksmund seither ‹Parkhotel› genannt, eingeweiht. (…) Es ist bereits in Betrieb und werden ungefähr 1250 Personen per Tag am Mittag gespeist und ca. 50 nehmen die ganze Beköstigung und wohnen daselbst.»

Königlicher Besuch

Leider sind keine Texte oder Meinungen zum Kosthaus aus der Bauzeit erhalten. Dass man stolz war auf das schlossähnliche Haus, das man hier in schwierigen Zeiten für die Belegschaft gebaut hatte, liegt auf der Hand. Gerne zeigten es die Ballys etwa der rumänischen Königin Maria, einer Enkelin der britischen Königin Viktoria und des russischen Zaren Alexander II.

Eduard Bally hielt fest: «Im Laufe der zweiten Novemberwoche wurde vom rumänischen Konsul Fleischmann der in Aussicht genommene Besuch der Königin von Rumänien, die die grössten industriellen Etablissemente der Schweiz, namentlich hinsichtlich der Wohlfahrtseinrichtungen, besuchen wollte, angezeigt. Natürlich wurde die grosse Ehrung mit Vergnügen entgegengenommen am 15. November 1920.»

Auch im Winter verlockend

Sommers und winters wurden die Parkanlagen von Arbeitern und der Bevölkerung, Erwachsenen wie Kindern, in Beschlag genommen. Beweis dafür sind Einträge in der firmeneigenen Zeitschrift. Am 17. November 1921 platzierte die «Ökonomie-Verwaltung» folgende Warnung in den «Bally-Mitteilungen»: «Mit Eintritt der kalten Witterung erinnern wir unsere Arbeiterschaft in Schönenwerd daran, dass das Betreten der mit Eis bedeckten Weiher und des Kanals in den Parkanlagen verboten ist.

Infolge des veränderlichen Zuflusses dieser Gewässer ist das Betreten der Eisdecken mit Lebensgefahr verbunden, worauf wir speziell Eltern und Vormünder aufmerksam machen. Für Unfälle, die aus Nichtbeachtung dieses Verbotes entstehen, lehnen wir jede Verantwortung ab. Bei genügender Dichtigkeit des Eises wird später von uns ein Weiher zum Schlittschuhlaufen freigegeben werden.»