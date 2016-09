«Als ich zum ersten Mal ein Alphorn in den Händen hielt, schlug mein Schreinerherz höher», erzählt Udo Schäfer, Schreinermeister der «werkstatt» in Trimbach und Hobbymusiker. Sofort wusste er: So etwas will er auch bauen - nur besser. Und das, obwohl er noch nie in seinem Leben Alphorn gespielt hat. «Früher habe ich Trompete gespielt, aber ansonsten hatte ich keinerlei Erfahrung», so Schäfer.

Auch sein Mitarbeiter Dimitri Hauswirth kommt eigentlich aus einer anderen Musikszene. Er ist E-Bassist in einer Rockband. Trotzdem konnten sich die beiden Schreiner schnell für das Instrument begeistern und steckten viel Herzblut in das Projekt. «Ein wichtiger Grund, neben der grundsätzlichen Begeisterung für den Alphornbau, ist, dass uns das Instrument in unserer täglichen Arbeit mit Menschen viele Möglichkeiten eröffnet», erklärt Schäfer.