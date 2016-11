Dass die beiden Gemeinden Erlinsbach SO und Erlinsbach AG viel Wert auf Zusammenarbeit legen, ist offensichtlich. Sogar eine Schule hat das Erzbachtal gemeinsam. Eine gemeinsame Kirchgemeindeversammlung zweier Gemeinden unterschiedlicher Kantone ist jedoch eine absolute Neuheit. Diese hat am Montag zum ersten Mal in der reformierten Kirche in Erlinsbach AG stattgefunden.

Organisatorisch ist eine Kirchgemeindeversammlung über die Kantonsgrenze hinaus eine grosse Herausforderung. Die Frage, wie über die Budgets der jeweiligen Kirchgemeinden überhaupt abgestimmt werden soll, stellt sich beim Lesen der Einladung daher sofort. Doch die Mitglieder der Kirchgemeinderäte der beiden Gemeinden Erlinsbach AG und SO haben die Hürden der Organisation mit Bravour gemeistert.