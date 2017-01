Seit 2016 ist das Asyl- und Flüchtlingswesen in der Sozialregion BBL (Biberist-Bucheggberg-Lohn-Ammannsegg) regionalisiert. Alle Abrechnungen laufen über den Sozialdienst in Biberist, die Unterbringung und Betreuung der Asylbewerber passiert aber nach wie vor dezentral in den Gemeinden. 2016 änderte auch die Art der Abrechnung zwischen Kanton und Gemeinden. Neu wird eine pauschale Vergütung pro Asylbewerber an die Sozialregionen überwiesen.

Spezielle Kosten wie beispielsweise Krankheitskosten, Deutschkurse oder Kosten beim Besuch von Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogrammen können separat abgerechnet werden.

Weil an den Treffen der Bucheggberger Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten (VGGB) immer wieder Fragen zum Asylwesen aufgeworfen wurden, hat VGGB-Präsident Herbert Schluep die Verantwortlichen vonseiten des Kantons eingeladen.

Weniger Zulauf

«Die Situation im Flüchtlings- und Asylbereich ändert sich ständig», erklärte David Kummer (Leiter Abt. Sozialleistungen und Existenzsicherung, Amt für soziale Sicherheit). Vor einem Jahr wurden 40 bis 50 Leute wöchentlich zugewiesen. Zurzeit sind es laut Kummer nur noch zwischen 6 bis 8 Personen. Deshalb würden zurzeit auch weniger Asylbewerber auf die Gemeinden verteilt. Es sei aber damit zu rechnen, dass im Sommer wieder mehr Leute übers Mittelmeer nach Europa finden würden.

Michael Kramer (Koordinator Asyl- und Flüchtlingswesen, Sozialregion BBL) komplettierte die Zahlen dahingehend, dass er zurzeit 50 Flüchtlingsdossier führe, dazu kämen 80 bis 90 Asyldossiers. Gesamthaft seien rund 200 Personen in der Sozialregion untergebracht.

Randregion hat Probleme

«Wenn wir Asylbewerber in Kurse schicken, dann zieht das für uns enorme ÖV- und Abonnementskosten nach sich.» Marianne Meister und Rolf Siegenthaler (Messen) wollten wissen, wie der Kanton solche Unterschiede abgelten wolle. David Kummer wusste um dieses Problem, meinte aber, dass auch die Mieten nicht in allen Regionen gleich seien. «Sobald wir die ersten Abrechnungen haben, werden wir solche Details analysieren und allenfalls reagieren.»