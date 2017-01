Die Voraussetzungen stehen nicht schlecht, dass im Februar ein Baugesuch für das Wohnen im Alter aufgelegt wird. Als letzter Schritt vor der Baupublikation hat die Wohnen am Dorfplatz AG mit der Gemeinde den Grundstückskauf getätigt. Kurz vor Weihnachten wurde der Vertrag unterzeichnet. «Der Kaufprozess zog sich noch etwas in die Länge, bis alle Zusammenlegungen und Nutzungstransfers abgewickelt waren», erklärt Projektentwickler René Garo, der zusammen mit dem Architekturbüro Willy Steiner AG das Projekt lancierte.

Eine Woche zuvor, am 14. Dezember, wurde die Aktiengesellschaft Wohnen am Dorfplatz AG gegründet. Ihr Zweck ist die Realisierung des Projektes Wohnen am Dorfplatz mit der Erstellung altersgerechter Wohnungen Senioren und Familien in der Gemeinde sowie Kauf, Verwaltung, Bewirtschaftung, Vermittlung und Verkauf von Liegenschaften. Das Aktienkapital betrug bei der Gründung 150 000 Franken.

Es wird, laut René Garo, im Frühjahr 2017 auf 250 000 Franken erhöht. Zusätzliche Eigenmittel im Umfang von 2 250 000 Franken werden von den Aktionären in Form von Aktionärsdarlehen eingebracht. Die dann 1000 Aktien sind, so Garo, breit gestreut. Über 40 Parteien haben sich Aktien gesichert. Mit dabei im Verwaltungsrat sind neben Garo, Felix Truninger, Markus Graf Urs Schweizer und Pascal Steiner. «Mit der Gründung der Aktiengesellschaft und dem Kauf des Landes von der Gemeinde haben wir nun die Grundlagen, um das Baugesuch voranzutreiben», erklärt René Garo.