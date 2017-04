Die FDP muss nun einen gewichtigen Abgang verkraften: Vizegemeindepräsident Raphael Schrittwieser stellt sich nicht mehr zur Verfügung. Schon während der Legislatur demissionierte René Joye.

Die drei Bisherigen Michael Kummli, Urs Ledermann und Praveen Wyss, sowie die Ersatzmitglieder Peter Glutz und Jan Weiss treten nochmals an. «Wir wollen unsere vier Sitze halten und wählerstärkste Partei bleiben», erklärt Interims-Parteipräsident Michael Kummli. «Ausserdem möchten wir das Vizegemeindepräsidium wieder übernehmen.»

Kummli ist von der FDP-Liste überzeugt: «Meiner Meinung nach ist es die stärkste Liste der letzten Jahre. Ich freue mich auch, dass zwei Frauen antreten.» In den letzten vier Jahren sei im Gemeinderat konstruktiv gearbeitet worden. So solle es weitergehen, denn in Subingen sei viel im Fluss und in den nächsten vier Jahren würden wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. «Obwohl wir eine gute Liste haben, denke ich, dass es eng wird. Die Kantonsratswahlen haben gezeigt, dass auch die CVP im Dorf im Aufwind ist.»