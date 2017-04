Wie jedes Jahr hoffen Regina Anderegg (Fährfrau und Vizepräsidentin Förderverein Aare-Fähre) und Markus Flury (Präsident) auf schönes Wetter an Ostern. «Der Start in die Saison ist immer sehr wichtig für uns. Ist das Wetter dann durchzogen, können wir die Anzahl der verlorenen Fahrten in aller Regel nicht mehr aufholen», so Anderegg. So war es auch letztes Jahr: Ein schlechter Saisonstart mit viel Wochenenden mit mässigem oder schlechtem Wetter und demzufolge eine mässige Saison für die Aare-Fähre.

Profitieren konnte man von der Weihnachtsausstellung im November und Dezember. «Wir sind mit unserer ‹Engelsfähre› in der Bucht gefahren und der Andrang war riesig», freuen sich Anderegg und Flury. Das habe auch die Gesamtbilanz verbessert. «Für uns war es eine komplett neue Erfahrung, im Winter zu fahren. Es war sehr anspruchsvoll, auch wegen der tiefen Temperaturen.» Aber da die Begeisterung der Leute riesig war, habe sich das Frieren gelohnt. «Wir waren an allen Abenden voll ausgelastet.»

Neue Fähre zum Jubiläum

2018 ist Jubiläumsjahr. Deshalb werden zurzeit Offerten für eine neue Fähre studiert. Nach 19 Betriebsjahren ist es Zeit, das alte Fahrzeug zu ersetzen. Mit der neuen Fähre sollen zudem gewisse Verbesserungen erfolgen. So trat bei der jetzigen Fähre immer wieder Wasser von hinten ins Schiff ein. Das Dach soll verlängert werden und die Seitenwände muss man auch beim neuen Modell öffnen können. «Gleichzeitig möchten wir in Altreu und in Leuzigen die Stege erneuern», erklärt Markus Flury. Mit den heutigen Stegen gibt es Probleme bei Hoch- oder bei Niedrigwasser. «Wir möchten deshalb zwei Schwimmstege bauen.»

Fähre und Schwimmstege würden um die 140 000 Franken kosten. «Wir haben einige Rückstellungen. Ungefähr die Hälfte hoffen wir dank Sponsoren und Spenden zahlen zu können.» Unter anderem deshalb ist der Förderverein Aare-Fähre am 20. Mai vor dem Tourismusbüro in Solothurn mit einem Stand am Wochenmarkt präsent. Auch neue Fährleute seien immer willkommen. Dieses Jahr gibt es einen Abgang im bisherigen Team.