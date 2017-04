Sonja Leist, eine Einwohnerin, hatte in einem Brief an den Gemeinderat angeregt, eine weitere Spielgruppe in Subingen zu eröffnen. Sie fand ausserdem, dass das Areal des ehemaligen Jugendtreffs ungünstig sei. Die SP-Fraktion nahm dieses Anliegen auf und formulierte einen Antrag an den Gemeinderat.

Das Ziel: Einsetzung einer Arbeitsgruppe, die bis Ende Jahr eine Beurteilung zu den Bedürfnissen familienergänzender Strukturen durchführt. Die Arbeitsgruppe soll die Rahmenbedingungen für eine Spielgruppe, eine Kita sowie eine Tagesschule erfassen und die Daten der aktuellen Aktivitäten des Vereins Wurzeli auswerten.

«Mittagstische, Nachmittags- und eventuell Morgenbetreuung für Kinder werden für Gemeinden zunehmend zu einem Standortfaktor», erklärte Gemeindepräsident Hans Ruedi Ingold auf Nachfrage. Tagesstrukturen würden es Eltern ermöglichen, Familie und Erwerbstätigkeit zu vereinbaren. Nur wenn man die Bedürfnisse der Einwohner kenne, könne eine nachhaltige, professionelle und passende Lösung ermöglicht werden.

Nach anfänglicher Skepsis innerhalb der FDP- und der CVP-Fraktion wurde der Antrag der SP-Fraktion schliesslich doch angenommen. Einzelne Ratsmitglieder hatten Bedenken, dass der Verein Wurzeli mit neuen Angeboten konkurrenziert werden könnte. Diskussionen gab es auch um die Finanzierung der Tagesstrukturen.