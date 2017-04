Kurzes Leben für freie Falken

Der Ausdruck Weib, sei in der Falknersprache aber alles andere als abwertend, erklärt der Experte. Denn die Weibchen sind immer grösser und schwerer als die Männchen. Dass das Weibchen im Vergleich zu seinem männlichen Artgenossen Gassur in den Farben einiges blasser ist, liege aber nicht am Geschlecht, sondern an der Geschlechtsreife. So wird Bertha am Samstag zwei Jahre alt, Gassur ist rund zehn Jahre älter. «Ig ma nümme», ruft es hinter Lüthi.

Sofort wechselt er Bertas Halter mit einem der anderen 14 Kinder aus, sodass jedes einmal einen Falken halten durfte. Er fährt fort: «Falken werden in Gefangenschaft bis zu 20 Jahre alt.» Ein lautes, schockiertes «nur» erklingt im Chor. «Die Natur ist aber härter», sagt Lüthi. In freier Wildbahn würden die Tiere nur zwischen fünf und sieben Jahre alt. Weitaufgerissene Augen schauen dem Mann mit dem langen, grauen Haar entgegen.

Damit Lüthi die Tiere überhaupt halten darf, musste er zuvor eine Jagd- und Falknerprüfung bestehen sowie eine Wildtierhaltebewilligung vorweisen. Auch benötigen die Tiere eine genügend grosse Voliere. 60 Kubikmeter sollten es für ein Falkenpaar schon sein, was etwa dem Volumen eines mittelgrossen Lastwagens entspricht. Flugaktivität brauchen die Falken aber relativ wenig, so fliegen die Greifvögel in freier Natur auch nicht mehr als 15 Minuten am Tag.

Dunkelheit heisst Ruhezeit

Der Kaninchenkauz wird langsam ungeduldig und flattert wild mit seinen Flügeln. Chance zum Entfliehen: keine. Die Kinder haben die Leinen fest im Griff. In etwa so, wie der Kauz seine Beute. Denn der – wie der Name es bereits sagt – in Kaninchenbauten lebende Greifvogel, ist ein Grifftöter. Die Sakerfalken hingegen sind Bisstöter. Sie brauchen ihre Füsse – in der Falken-Fachsprache Hände – nur zum Halten der Beute. Und beissen ihren Opfern die Genicke durch.

Relativ entspannt nehmen die Kinder diese Information von Lüthi entgegen. Ebenso die Tatsache, dass die Vögel mit toten Eintagsküken gefüttert werden. Diese braucht Lüthi nun als Lockmittel für den Wanderfalken Gaia. Als er sie abhaubt – ihr die Lederkappe abnimmt –, macht sie sich plötzlich lautstark bemerkbar. Die Haube dient zur Simulation der Nacht. Denn Dunkelheit bedeutet Ruhezeit.