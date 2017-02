Reisen im grossen Stil

Die Guggen seien jeweils viel unterwegs. Man trete in der Region auf, besuche andere Gemeinden. Etliche gehen auch in die Innerschweiz oder ins Ausland an die Fasnacht. Gereist wird mit Car samt Anhänger. Das Unterwegssein ist mit viel Organisationsaufwand und sehr hohen Kosten verbunden, die durch Sponsoren- und Jahresbeiträgen gedeckt würden.

Die Guggen hätten einen Monat lang Fasnacht, davon sicher neun Tage durchgehend. «Dadurch wird eine Gugge zusammengeschweisst, und auch mit dem Carchauffeur baut man ein sehr enges Verhältnis auf», so Roy Liechti (Baukis).

Das Kameradschaftliche und das Musikmachen ist das, was die vier Präsidenten an der Fasnacht begeistert. Aeschbacher: «Wenn man erst auf der Bühne steht, wird man eins, es ist wie eine Art Trance.» Und Manuela Wyss (Ventil Blöterler) fügt hinzu: «Jede Gugge hat ihren eigenen Stil, die Musik verbindet. Die Guggen sind untereinander in sehr engem freundschaftlichen Verhältnis, man kennt sich schon viele Jahre. Man sieht sich aber jeweils nur an der Fasnacht.»

Sehr gelungene Party

Es braucht lediglich je eine Seitenwand an zwei Lastwagencontainern entfernt zu werden und schon entstehen zwei Bühnen, auf denen sich grossartig Stimmung machen lässt. Dies bewiesen die zwölf Guggen, die nacheinander an der Streetguggenparty auftraten. Oeschschränzer (Subingen), Chäslochbrätscher (Deitingen), Chindergugge Spriesseli, Aemmekracher (Derendingen) und noch viel mehr Guggen liessen es krachen. Das zahlreiche, bunt gewandete Publikum feierte auf dem Papieri-Areal in Biberist mit.