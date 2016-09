Das Räumliche Leitbild wurde mit einer Gegenstimme genehmigt. In der Mitwirkung habe sich, so Susanne Asperger (Asperger Raumplanung und Städtebau) gezeigt, dass die Bevölkerung die attraktive Wohnlage sehr schätze. Das Dorf zeichne sich durch einen einzigartigen Kirchenbezirk aus. Auch die Grünzonen zwischen Oberdorf und den Nachbardörfern seien für das Ortsbild ein wichtiger Faktor. «Oberdorf hat eine gute Grösse und soll in einem gesunden Mass weiterwachsen», so Asperger. Angestrebt wird ein Plus von 75 bis 150 Personen in den nächsten 15 Jahren. Im Zentrum gebe es Potenzial zur Innenentwicklung in leer stehenden Gebäuden und unternutzten Arealen. Gleichzeitig soll es genügend Raum geben für Restaurants und Läden mit Artikeln für den täglichen Bedarf. «Konkret sollte die Zielsetzung der Dorfkernplanung umgesetzt werden.» Das bedinge auch, dass die Weissensteinstrasse in Absprache mit dem kantonalen Amt für Verkehr und Tiefbau gemäss dem genehmigten Erschliessungsplan umgestaltet wird. Damit könnte die starke Trennwirkung der Strasse verringert werden. Explizit auch im Leitbild enthalten ist das Statement zum Erhalt der Weissensteinbahn. Zudem wünscht sich die Gemeinde Oberdorf, dass sie bei der Planung in die weitere Entwicklung des Tourismus auf dem Weissenstein mit einbezogen wird. (rm)