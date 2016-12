Der Kanton hat den Autofahrer, ein Schnippchen geschlagen und kurzerhand die Verbindung zwischen Riedholz und Solothurn für fast ein halbes Jahr gekappt. Leidtragende der Umwege über Luterbach und Zuchwil waren die Gewerbetreibenden. Einige von ihnen mussten damit leben, dass die Kundschaft ausblieb.

Der Ärger war programmiert und riesig. Immerhin schaffte es der Kanton, die Strasse früher zu öffnen als geplant. Auslöser für die Unbill in Feldbrunnen-St. Niklaus waren die vom Bund vorgeschriebenen Sicherungsmassnahmen bei den Bahnübergängen. Auch diese Sanierung gab viel zu reden, musste doch da und dort Privatland in Anspruch genommen werden.

In Feldbrunnen befürchtete die Bevölkerung zudem eine Zementierung des Zustandes, dass das Dorf durch die Schiene geteilt wird. Und in Flumenthal entschied der Gemeinderat, nur noch einen Übergang offen zu lassen, was ebenfalls einen Teil der Bevölkerung verärgerte. (uby)