Unbekannte haben am Waldrand vom «Jäggenenwald» in Recherswil einen Hochsitz der örtlichen Jagdgesellschaft umgesägt. Das teilt die Kantonspolizei Solothurn am Samstagmorgen mit.

Die Vandalen müssen zwischen dem 6. und 11. November 2016 zugeschlagen haben. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Franken.

Derselbe Hochsitz wurde bereits im Mai 2015 umgesägt. Die Polizei (Telefon 032 627 71 11) sucht Zeugen, die im entsprechenden Gebiet Verdächtiges wahrgenommen haben oder gar zur Identität der Täter Angaben machen können. (pz)