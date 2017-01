Unter dem Motto «Kinder helfen Kindern» gehen die Spenden via das katholische Hilfswerk Missio an das Kinderspital in Bethlehem und ein Hilfsprojekt in Kenia. Zum Abschluss gab es vor der Kirche für die Kinder, deren Eltern und andere Dorfbewohner Punsch und Dreikönigskuchen. Weitere Bilder und ein Video online. (crs)