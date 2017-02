Der Bedarf an Wohnraum für Menschen mit Beeinträchtigungen ganz unterschiedlicher Art nimmt nicht ab. Eher das Gegenteil sei der Fall sein, wie Daniel Wermelinger weiss. Er ist Geschäftsführer der Solodaris Stiftung, die unter anderem das Wohnheim Wyssestei in Langendorf betreibt. Hier werden Männer und Frauen mit einer psychischen Beeinträchtigung betreut. Statt aber stationäre Wohnplätze aufzubauen, geht die Solodaris Stiftung seit einem Jahr einen anderen Weg. «Wir haben in den letzten Monaten 14 Plätze im Wohnheim abgebaut und dafür 20 neue Plätze in den Aussenwohngruppen aufgebaut.» Für das gleiche Geld, wie der Solodaris-Geschäftsführer betont. 91 Plätze sind es zurzeit im Wohnheim – und 45 in den verschiedenen Wohnungen der Solodaris Stiftung. Besonders ideal seien Wohngemeinschaften von zwei Personen, so Wermelinger. Ein- bis dreimal pro Tag statten Betreuungspersonen der Solodaris Stiftung ihren Schützlingen einen Besuch ab, insgesamt nicht länger als eine oder eineinhalb Stunden. In Krisensituationen erfolgt die Betreuung dann etwas intensiver.

«Es gibt etliche Frauen und Männer, die trotz ihrer psychischen Beeinträchtigung nicht auf die Rundum-Betreuung in einer Institution angewiesen sind», hält Daniel Wermelinger fest. Er spricht von einem Fokuswechsel. «Wir wollen wegkommen von der Versorgungslogik.» Bei der Unterstützung der einzelnen Personen soll nicht mehr die Angebotsstruktur des Heims massgebend sein, sondern die individuellen Bedürfnisse jedes Einzelnen. «Es geht darum Nachteile, die aufgrund einer Behinderung entstehen, möglichst gut auszugleichen.» Dieser Fokuswechsel entspricht Inhalten der Behindertenrechtskonvention der UNO. Menschen mit einer Behinderung sollen möglichst selbstbestimmt wohnen und arbeiten können. «Menschen mit einer Behinderung können oft viel mehr, als sie selbst oder ihre Betreuer meinen.» Es brauche Strukturen, so Wermelinger, die diese Entwicklung und Selbstbestimmung auch zulassen. Denn: «Wer sein Leben aktiv in die eigene Hand nimmt, ist zufriedener.» Die enge Verbindung zwischen dem Wohnheim und den Aussenwohngruppen bedeutet dabei für alle eine gewisse Sicherheit. Wermelinger: «Wenn es mit der Selbstständigkeit nicht klappen sollte, kann jemand ohne grossen Aufwand wieder ins Wohnheim zurückkehren.»

Dem Paradigmenwechsel hin zu mehr Selbstbestimmung für Menschen mit einer Behinderung setze die Gesellschaft allerdings immer wieder Grenzen, beobachtet Wermelinger. So gestalte sich die Wohnungssuche oft alles andere als einfach. Und die Finanzierung des ganzen Behindertenbereichs unterscheide stark zwischen ambulanten und stationären Angeboten. Es brauche Finanzierungslösungen aus einer Hand. «Auf diese Weise wird eine durchlässige Angebotsstruktur möglich.» (esf)