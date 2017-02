Aeschi

Motto: «Superhöude»

Do (23.2.): 6.06 Uhr Chesslete, Abmarsch bei der Mehrzweckhalle. Sa (25.2.): 14 Uhr Kindermaskenball. 21 Uhr: Fasnachtsparty.

Bellach

Mi (22.2.): 14.30 Uhr Chinderchesslete beim Schulhaus 2, Zvieri für jedes Kind. Do: 5 Uhr Chesslete ab Schulhaus 2; 6 Uhr Mehlsuppe im Bijou. 12.30 Uhr Senioren-Fasnacht im Turbensaal mit Mittagessen. Fr: 19 Uhr Beizen-Fasnacht im Tell, Bijou und Top. Sa: 11 Uhr Auftritt Growa. 13.45 Uhr Kinderparty Treffpunkt Schulhaus 2, Umzug in den Turbensaal, Zvieri für jedes Kind. Mi: 20 Uhr Flämmlilösche beim Schulhaus 2.

Biberist

Motto: «Sixeso»

Do (23.2.): Besammlung 4.45 Uhr beim Coop-Center. Chesslete Start 5 Uhr, anschliessend Gratis-Mehlsuppe. Ab 19.30 Uhr Gruppenzirkulation der Guggen, Schnitzelbänkler und Tambouren nach speziellem Fahrplan in den mitwirkenden Restaurants. Sa: 13.50 Uhr Besammlung beim Schulhaus Bleichenmatt und Umzug in die Biberena zum Kindermaskenball, Schluss 16.30 Uhr. 18 bis 21 Uhr: Streetgugge Party im ehemaligen Papieriareal Biberist. So: 14.31 Uhr Fasnachtsumzug, Start beim Postkreisel, anschliessend Platzkonzert und Zirkulation der Guggen in den Restaurants. Di: 20 Uhr Uslumpete: Schnitzelbank-Abend in den Restaurants. Mi: 17.15 Uhr Amtsrückgabe beim Gemeindepräsidenten. 19 Uhr Schnägg verloche bei der Reusser-Halle und Proklamation für den Herbergsvater.

Bolken

Motto: «Jupii!lähum bunt wie die

90er»

Do (23.2.): 4.59 Uhr Chesslete mit Prämierung vom originellsten und lautesten Lärminstrument, Abmarsch beim Schulhaus, anschliessend Gratis-Mehlsuppe in der Mehrzweckhalle. 9 Uhr Chinderchesslete, Besammlung beim Schulhaus, anschliessend Znüni in der MZH. 14 bis 17 Uhr Bööge-Disco in der MZH. Fr: 20.29 Uhr Fasnachtsball in der MZH, Tanz mit JukeSox, Guggemusik ab 21.15 Uhr, Gratis-Mehlsuppe ab 24 Uhr. Mi (1.3.): Ab 18 Uhr Festwirtschaft im Foyer der MZH. 19 Uhr Böög-Verbrönne auf der Wiese oberhalb Schulhaus.

Deitingen

Motto: «Chäswil hebt ab»

Do (23.2.) Chesslete beim Bahnhof, anschliessend Mehlsuppe im Restaurant Biondo. 9 Uhr Chinderchesslete: Start beim Dorfzentrum. 14 Uhr Seniorenfasnacht im Baschi. Fr: 20.31 Uhr FC-Maskenball in der Zweienhalle. Sa: 14.30 Uhr Besammlung Böögge am Narrenumzug. 14.57 bis 16 Uhr: Umzug. 15.55 Uhr Kindermaskenball in der Zweienhalle. 18.30 Chäswiler Fasnachtsobe. Di (28.2.): 19 Uhr Fasnachtsende, Laterne löschen, Schlüsselrückgabe.

Derendingen

Motto: «bi üs isch d’Höu los»

Do (23.2.): 5.01 Uhr Chesslete, Start bei der Gemeindeverwaltung, anschliessend Mehlsuppe. 9.01 Uhr Chinderchesslete, Start bei der Gemeindeverwaltung. 14.01 Uhr Kinderfasnacht bei der alten Turnhalle; Kaffeestube in der Aula. Fr: 19 Uhr Platzkonzert Altersheim Derendingen. Sa: 12.15 Uhr Platzkonzert. Mi: 19.01 Uhr Fasnachtsabschluss bei der Gemeindeverwaltung, Gropp verbrennen und Glühwein.

Etziken

Do (23.2.): 6.03 Uhr Chesslete (ab alter Chäsi), anschliessend Mehlsuppe im Rest. Frohsinn. 14.03 bis 17.03 Uhr Fasnachtsparty im Schulhaus.

Feldbrunnen

Do (23.2.): 5.01 Uhr Chesslete, Start auf dem Dorfplatz, anschliessend gratis Mehlsuppe. 15.01 Uhr Kindermaskenball mit Antoinette und Nicole, im Restaurant zum durstigen Wanderer. Ab 18 Uhr warmer Küche, Barbetrieb und Live-Musik mit The Poorboys. Ab 19 Uhr Schnitzubänk und Gugge.

Gerlafingen

Do (23.2.): 4.58 Uhr Besammlung Chesslete beim Coop Parkplatz, anschliessend Gratis-Mehlsuppe im Waldegg-Pub. 9 Uhr Besammlung Chinderchesslete beim Oberfeldpark, anschliessend Gratis-Tee und Schenkeli im Rest. Boccia.

Günsberg

Motto: «Flower Power»

Mi (22.2.) 15 Uhr Chinder-Chesslete, Besammlung beim ref. Kirchgemeindehaus, anschliessend Gratis-Mehlsuppe und Kuchen im ref. Kirchgemeindehaus. Do (23.2.): 5 Uhr Chesslete, Besammlung auf dem Dorfplatz, anschliessend Mehlsuppe im Rest. Hirschen. 14 bis 17 Uhr Kindermaskenball im Rest. Hirschen. Ab 20.01 Uhr Maskenball im Restaurant Hirschen.

Kriegstetten

Motto: «ScanDINA4»

Do (23.2.): 5.03 Uhr Chesslete, Treffpunkt beim Schulhaus, anschliessend Gratis-Mehlsuppe im Sternen und Ueli der Pächter. 11.11 Uhr Übergabe des Gemeindegeschenkes mit Apéro bei der Laterne. 11.31 Risotto für alle Fasnächtler, Garten Restaurant Kreuz. 14.01 Uhr Ü65-Party in der Mehrzweckhalle Oekingen. 20.01 Uhr Fasnachts-Soirée im Pisoni-Keller Kriegstetten, Rest. Brunnen, Hersiwil, Rest. Rössli, Oekingen. Fr: 19.19 Uhr «Guggen-Open-Air» bei der MZH Kriegstetten. Sa: 18.31 Uhr Türöffnung und Nachtessen vor der Bänklete. 19.51 Uhr Bänklete in der Mehrzweckhalle. So: 13.31 Uhr Fasnachtsumzug im Dorf, anschliessend «Böögli-Party» in der MZH. Mi: 20.09 Uhr Böög-Verbrönne auf dem Place Carneval, anschliessend närrische Abdankung im Restaurant Sternen.

Langendorf

Motto: «s’isch nümme glich»

Mi (22.2.): 14.41 Uhr Chinderchessleten, Besammlung bei der alten Turnhalle. Do: 5 Uhr Chesslete, Besammlung beim Schulhaus, anschliessend Mehlsuppe im Ischimatt. 14 bis 16.30 Uhr Chindermaskenball im Ischimatt. Ab 20 Uhr Rundgang der «Uf-und Zue-Schletz-Band in den Beizen. Mi: 19.30 Uhr «Chutz verrume» beim Gemeindehaus.

Lohn-Ammannsegg

Do (23.2.): 5 Uhr Chesslete, Dorfplatz (Volg), anschliessend Mehlsuppe in der Mehrzweckhalle.

Luterbach

Motto: «Juppi-läum»

Do (23.2.): 5.01 Uhr Chesslete, Start beim Bahnhof. 9 Uhr Chinder-Chesslete, Start beim Gemeindeplatz. 14.31 Uhr Kinderumzug. Ab 20 Uhr Beizenfasnacht. Sa: 14 Uhr, Kindermaskenball in der Turnhalle. Mo: ab 20 Uhr Beizenfasnacht. Mi: 19.16 Uhr Uslumpete.

Lüterkofen-Ichertswil

Motto: «Fium ab»

Sa (4.3.): 5.05 Uhr Chesslete, Treffpunkt beim Feuerwehrmagazin, anschliessend Gratis-Mehlsuppe. 13.31 Uhr Kindermaskenball in der Mehrzweckhalle. 20.02 Uhr Maskenball in der Mehrzweckhalle Eyacker mit Guggen und DJ.

Niederwil

Motto: «Schnade-Funkytown 70s Disco»

Do (23.2.): 4.30 Uhr Chesslete. Fr (24.2.): 19.59 Uhr Platzkonzert Schnadehüdeler und Naseball im Feuerwehrmagazin. Mi (1.3.): Lampe abeloh, mit de Schnadehüdeler.

Oberdorf

Motto: «mir gö schteil»

Do (23.2.): 4.59 Uhr, Chesslete, Start beim Spritzenhüsli, mit Oberchessler Beat Renfer, anschliessend Mehlsuppe in der Kächschür; 13.31 Uhr Kinderumzug, Start beim Schulhaus Mühlacker, anschliessend Kindermaskeball in der Kächschür; 20.30 Uhr Wübof-Platzkonzert mit Barbetrieb bei den Wagenbauern «Die Wüude» vor der Kächschür. Sa: 18.31 Uhr, 18. Wübof Narrennacht, Kächschür, Motto: «Zirkus Wübof». Mi: 20.01 Uhr, Böögverbrönne auf dem Gemeindehausplatz, anschliessend Speis und Trank in der Kächschür.

Obergerlafingen

Motto: «Pyjama-Party»

Do (23.2.): 4.59 Uhr Chesslete ab MZH, anschliessend Gratis-Mehlsuppe in der MZH; 14.01 bis 17.01 Uhr Kindermaskenball (Recherswil-Obergerlafingen) in der MZH; 20.30 Uhr Schmudo-Party des Schlittschuhclubs in der MZH. Fr: 20.29 Uhr Maskenball des Schlittschuhclubs in der MZH, mit DJ.

Recherswil

Do (23.2.): 4.59 Uhr Chesslete ab Iguhalle mit Oberchessler Mark Jost, anschliessend Gratis-Mehlsuppe im Restaurant Kastanienbaum; 8.30 Uhr Kinderchesslete ab Kindergarten im Winkel, anschliessend Gratis Mehlsuppe im Restaurant Kastanienbaum; 14.01 bis 17.01 Uhr Kindermaskenball (Recherswil-Obergerlafingen) in der MZH Obergerlafingen.

Selzach

Motto: «Do ligsch guet»

Mi (22.2.): 19.01 «Pyjamaparty» mit Barbetrieb. Do: 5.01 Uhr Chesslete Selzach und Altreu, anschliessend Mehlsuppe, Mittag Festwirtschaft VFZ. Ab 13.31 Uhr Kinder-Strassen-Fasnacht. Ab 17.01 Uhr «Märliobä» (happy hour bis 19 Uhr). Sa: 13.01 Uhr Fasnachtsumzug, StreetGugge-Power und Kindermaskenball. 18.01 Uhr «Shades of Söuzä» mit Barbetrieb. Mi (1.3.): 20.01 Uhr Böög-Verbrönne. 21.01 Uhr: «Spital-Sause» mit Barbetrieb.

Subingen

Motto: «gsesch düre»

Mi (22.2.): 20 Uhr Chessler-Night-Party im Mehrzweckgebäude. Do: 5.05 Uhr Chesslete, Start beim Bahnhofplatz; 9.09 Uhr Chinderchesslette, Start beim neuen Primarschulhaus. Ab 17 Uhr Fasnacht im Mehrzweckgebäude. Fr: 20.01 Uhr Führwehr Fasnachts-Party in der Mehrzweckhalle. Sa: 14.04 Uhr Kindermaskenball im Mehrzweckgebäude. Sa: ACS-Maskenball. Sa (4.3.) Altfasnacht: 18.18 Uhr Böögverbrennen; 19.15 Uhr Apéro und Saalöffnung. 19.55 Uhr Altfasnachtsprogramm. Ab 22.45 Uhr Tanz und Unterhaltung mit «Stefan`s Music».

Zuchwil

Mi (22.2.): 14.32 Uhr Chinderchesslete, Besammlung beim Pisonischulhaus. Do: 9.32 Uhr Kindergarten-Chesslete, Start vor dem Restaurant Noldys, anschliessend Ballon-Wettfliegen beim Gemeindehausplatz. 20.01 Uhr: Fasnachtsbetrieb in den Restaurants «Musiziere und Bänkli singe». Sa: 14 bis 16 Uhr Kindermaskenball im Lindensaal, Unterhaltung durch die Sans-Gêne Zunftmusik. 20.01 Uhr Fasnachtsbetrieb in den Restaurants «Musiziere und Bänkli singe». Mi: 21.01 Uhr Böögverbrönne und Latärne lösche auf der Pisoniwiese. (bm, db, rm)