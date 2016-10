Gestern Samstag etwa im Unteren Leberberg, im Revier von Günsberg. Es ist eine beliebte Tradition im Herbst, genauso wie die Wildsaison in Restaurants.

Auch ausserhalb ihrer Reviere sind die Solothurner Jäger aktiv. Politisch setzen sie sich dafür ein, dass sie künftig weniger für die Wildsau-Schäden zahlen müssen. An sämtliche Schäden, die von Wildschweinen verursacht werden, müssen die Jagdvereine die Hälfte bezahlen. «Das kann schnell einmal in die Tausende gehen», sagt Walter Frei, Präsident des Hegerings Leberberg. Eigentlich sei die Regelung paradox. Denn bis das Wild erlegt wird und ins Eigentum der Jagdgesellschaft übergeht, ist es herrenlos. Er macht sich dafür stark, dass das Jagdgesetz revidiert wird. 2018 soll es so weit sein. Dann bezahlen die Jäger noch 35 Prozent der Kosten. «Das ist immer noch viel, aber viel besser als die heutige Situation», sagt Frei.