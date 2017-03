Thomas Schluep und Adrian Zbinden, die aktuell noch FDP-Gemeinderäte sind, machen wahr, was sie nach dem Eklat an der FDP-Nominationsveranstaltung ankündigten. Sie informierten die Feldbrunner Bevölkerung über ihre Motivation, sich nicht für die FDP-Gemeinderatswahlliste zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig werben sie im Flyer, wie zu erwarten war, für eine eigene Liste an den nächsten Dorfwahlen.

Ihre Aktion wollen sie nicht weiter kommentieren, wie Thomas Schluep auf Anfrage erklärt. Fragen blocken sie ab. «Wir haben den Weg in die Medien nicht gesucht und werden das auch in der Zukunft nicht tun», schreiben sie im Infobrief. «Dieser Konflikt muss im Dorf ausgetragen und gelöst werden, nicht in der Region.»

Fürwahr wird in der FDP Feldbrunnen ein interner Konflikt ausgetragen. Die eine Seite vertreten finanzinteressierte Bürger, die das Steuerparadies am Jurasüdfuss um jeden Preis erhalten wollen und bis Ende letzten Jahres mit der ausserbehördlichen Gruppe Finanzen die Finanzpolitik des Gemeinderates zu beeinflussen versuchten. Die andere Seite sind Schluep und Zbinden, die sich nun entschlossen haben, die Gemeinderatswahlen 2017 auf einer Freien Liberalen Liste zu bestreiten.

Sie seien überzeugte Vertreter «des Solothurner Freisinns». Die Aktion richte sich nicht gegen die FDP als Partei, weshalb sie auch das Versprechen abgegeben haben, bis nach den Kantonsratswahlen zuzuwarten. Wem sie das Versprechen abgegeben haben, auch das wollten sie nicht kommentieren. Thomas Schluep erwähnte aber, dass gar die kantonale Parteiführung an sie getreten sei, um eine Vermittlung zwischen den verfeindeten Parteien in Feldbrunnen zu erreichen.