Vor dem Umzug von Subingen in die Siky Ranch sind umfangreiche Planungs- und Bauarbeiten in Crémines erforderlich. Bis die bestehenden Anlagen den heutigen Anforderungen an eine moderne artgerechte Haltung von Raub-und Wildtieren angepasst sind, müssen René Stricklers Raubkatzen auch noch bis in den Herbst in Subingen auf den Umzug warten.

Die beiden Parks werden sind weiterhin für Besucher geöffnet. Es ist geplant, dass das Projekt im April präsentiert wird. (mgt)