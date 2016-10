Es ist schon länger bekannt, dass die Post in Luterbach geschlossen wird. Am Freitag, 21. Oktober, ist sie zum letzten Mal offen. Am Montag, 24. Oktober, wird dann die Postagentur im Coop eröffnet.

Der Briefeinwurf wird ebenfalls an die Hauptstrasse 19 und zur Coop-Verkaufsstelle verlegt. Die Postfachanlage wird sich ab dem 24. Oktober ebenfalls dort befinden, und zwar neben der Rampe, wo die Waren angeliefert werden.

Der Postomat bleibt, so informiert die Post ihre Kundschaft, am jetzigen Standort bestehen. Ende Jahr werde die Situation neu beurteilt. Der Zustelldienst erfährt keine Änderungen.

Die Postagentur ist gleich lang geöffnet wie die Coop-Verkaufsstelle. Das heisst von Montag bis Freitag von 8 bis 18.30 Uhr und am Samstag von 7.30 bis 17 Uhr. Die täglich nachgefragten Postgeschäfte sind auch in der Postagentur möglich.

Briefe ins In- und Ausland können weiterhin aufgegeben werden, ebenso Pakete. Auch Briefe und Pakete können in Luterbach abgeholt werden. Ausnahmen sind Spezialsendungen, die in Derendingen aufbewahrt werden. Der Bezug von Bargeld ist bis zu 500 Franken jederzeit möglich. (rm/mgt)