Mit der verlängerten Buslinie 2 wird nicht nur der neue Bahnhof in Bellach mit dem Bus erschlossen. Auch an der Marktstrasse in Bellach, an der Bellacherstrasse in Langendorf und bei der Kirche in Lommiswil gibt es neue Bushaltestellen.

Von Montag bis Samstag verkehren die Busse abwechselnd ab/bis Lommiswil Kirche und Langendorf Chutz. Abends nach 20 Uhr, sowie an Sonn- und Feiertagen, verkehren die Busse von Solothurn herkommend nur bis Bellach Hubel.

Mit der verlängerten Buslinie ist es möglich, mit dem Regionalzug nach Grenchen Süd und Biel oder nach Solothurn und Olten weiterzufahren. (rm)