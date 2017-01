Er war ein genauer Beobachter von Samuel Widmer. Der Journalist Hugo Stamm bezog seine Informationen rund um die Kirschblütler von Aussteigern der Gemeinschaft, nachdem ihm Samuel Widmer ein Kontaktverbot auferlegt hatte.

Wie Stamm erklärt, war Widmer «als spiritueller Weltenlehrer bis zum Schluss die unumstrittene Führungsfigur der Gemeinschaft und wurde von seinen Anhängern wie eine messianische Figur verehrt».

Als Nachfolge sei Widmers Ehefrau Danièle Nicolet schon seit längerem aufgebaut worden. Die Gemeinschaft brauche, jemanden, der sie im Übersinnlichen anleite. Ausserdem werde Nicolet aufgrund ihrer spirituellen Fähigkeiten verehrt, erklärt Stamm.

Auch vermutet er, dass die Nachfolgeregelung reibungslos ablaufen werde. Kaum ein Mitglied werde die Gemeinschaft aufgrund von Widmers Tod verlassen.

Am Mittwoch verstarb der umstrittene Arzt und Psychotherapeut Samuel Widmer 68-jährig überraschend an Herzversagen. Er war der Anführer der sektenähnlichen Kirschblüten-Gemeinschaft, in der in Gruppentherapien Substanzen wie Ecstasy und Mescalin abgegeben worden sein sollen. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. (coh/crs)