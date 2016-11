«Fussball ist unser Leben, Fussball regiert die Welt.» Dieser Hit der WM 1974 in Deutschland passt bestens ins diesjährige Programm des Jahreskonzerts des Handharmonika-Clubs (HCB) unter dem Motto «Musik trifft Fussball».

In der eigens verfassten Revue von Marcel Brügger lässt der HCB musikalisch und wortspielerisch die Fussball-Europameisterschaft nochmals aufleben. Mit viel Humor und Witz bettet er unter der Leitung von Doris Brügger die passenden Musikstücke in die Szenen ein. Diese handeln von Wut, pulsierenden Sprüngen, Freude, aber auch Enttäuschungen.

So dürfen sich die Besucher mit dem Medley von «Glee Showstoppers», dem Stück «Toscana» und der Ballade «Nothing Else Matters» der US-amerikanischen Band Metallica auf rhythmisch anspruchsvolle Melodien des Orchesters freuen.

Pfiffig werden auch die «Greatest Hit 1–4» von Abba mit den Ohrwürmern «The Winner Takes it All», «Mamma Mia», «Waterloo» und «Money, Money, Money» erklingen.

«Er steht im Tor»

Durchs Programm führen Susi (Irène Meister) und Fredy (Bernhard Moser), in deren Heim der Haussegen schief- hängt. Nicht verwunderlich. Der neue Fernseher wird fast ausschliesslich vom Fussballvirus befallenen Fredy beschlagnahmt, während Susi das Nachsehen hat. Diese verbringt ihre Freizeit mit Kreuzworträtseln, Lesen oder Radio hören.

Per Zufall strahlt das Radio das Pflichtstück «Fantasy in Concert» des Biberister Orchesters am eidgenössischen Akkordeonfest in Disentis aus. Susi gelingt es sogar, ihren Ehemann ans traditionelle Tessinerfest des HCB zu schleppen. Dort freuen sie sich schliesslich gemeinsam über die Klänge und effektvollen Einlagen der «Schwyzerörgelifründe» unter der Leitung von Hans Zimmermann.

Die Plauschgruppe begibt sich mit «Un’Estate Italiana» ins südliche Nachbarland und mit «Elvis Forever» lässt sie Melodien des «Kings of Rock ’n’ Roll» erklingen. Ihre Fussball-Kulthits beinhalten «Er steht im Tor» und «Gute Freunde kann niemand trennen, gute Freunde sind nie allein». Zwischenmenschlich, musikalisch, erfrischend – so hat der HCB das Sonntagskonzert geplant.

Jahreskonzert des Handharmonika-Clubs Biberist: Sonntag, 20. November, 17 Uhr, in der Biberena, Begrüssungsapéro ab 16 Uhr.