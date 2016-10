Die Firmengruppe Steinhoff ist unter anderem mit den Marken Conforama und Lipo in der Schweiz vertreten. Sie ist eines der grössten Unternehmen der Möbelbranche in Europa. Mit Produktionsstandorten in Polen, Ungarn, Deutschland erwirtschaftet die Steinhoff Europe samt Tochterfirmen mit knapp 4000 Mitarbeitern knapp 492 Millionen Franken Umsatz im Jahr.

In der Region Solothurn schafft das Produktions- und Handelsunternehmen innerhalb der nächsten drei Jahre etwa 200 Arbeitsplätze. (mgt/ldu)