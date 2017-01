Mobbing im Jodlerclub? Das beklagt der 75-jährige Anton Bucher aus Lüterkofen. Er ist unpässlich und lässt seine Frau reden. Es gehe ihm nicht gut, sagt seine Frau Hedi. «Am vorletzten Montag wurde er in der Probe des Jodlerclubs Echo vom Buechibärg vom Dirigenten zusammengestaucht», erklärt sie. Dabei singt Anton Bucher seit 38 Jahren im Jodlerclub, 18 Jahre davon war er gar Klubpräsident. «Jetzt wird er aus dem Club geekelt», sagen Hedi und Anton Bucher.

Was war vorgefallen? Seit drei Jahren wird der Jodlerclub von Beat Schär aus Grossaffoltern präsidiert. Er löste einen Präsidenten ab, der laut Hedi Bucher nicht ganz freiwillig demissionierte. Präsident Schär hält fest: «Mein Vorgänger musste nicht gehen. Auf die Hauptversammlung 2013 haben vier Vorstandsmitglieder demissioniert, der Präsident, der Vize-Präsident, die Kassierin und die Aktuarin, alle gingen freiwillig und alle haben immer noch einen mehr oder weniger guten Kontakt zu uns.»

Streik im Club

«Vor kurzem ging es darum, dass der Jodlerclub bei eben diesem ehemaligen Präsidenten singen sollte», erklärt Hedi Bucher. Fünf Jodler haben sich geweigert an der Viehschau bei Schärs Vorgänger zu singen. «Der Auftritt war ein demokratischer Entscheid. An der Abstimmung, ob gehen oder nicht gehen, waren alle bis auf die fünf Mannen dafür. Es war also ein klarer Mehrheitsentscheid. Die Demokratie im Klub ist mir schon noch wichtig», erzählt Beat Schär. Der Entscheid von den fünf Mannen, nicht mit zu singen, sei akzeptiert worden. Die fünf Männer haben das auch durchgezogen. Darunter Anton Bucher.

In der folgenden Probe habe der Dirigent zwei der Verweigerer, darunter Anton Bucher wie Schulknaben behandelt, sagt Hedi Bucher. Präsident Schär präzisiert: «Es ging nicht um die Verweigerung. Der Dirigent sagte ihm einzig, er solle sich stimmtechnisch anpassen.» Dirigent Achim Höfel bestätigt diesen Sachverhalt. «Es ging mir nie um diese Verweigerung. Ich musste das Gespräch mit Herrn Bucher suchen, weil es nicht harmonisch tönt in seinem Register.»

Es sei für ihn nicht einfach gewesen, diese Angelegenheit zu thematisieren und wahrscheinlich sei sein Vorstoss zum falschen Zeitpunkt gekommen: «Herr Bucher ging nicht auf mein Anliegen ein, sondern sagte gleich, ich übe Kritik, weil er sich weigerte, beim ehemaligen Präsidenten zu singen.» Er habe das Gespräch gesucht, weil er gerade den Anspruch habe, alle Sänger zu integrieren, auch wenn mit dem Alter deren Stimme leide.

Entweder er oder ich

Anton Bucher verzichtete daraufhin, mehrere Wochen im Jodlerclub mitzuwirken. Präsident Beat Schär konnte ihn dann aber umstimmen, auch weil er Anton Bucher einen schöneren Abgang ermöglichen wollte. Am Freitag vor zwei Wochen fand laut Hedi Bucher einer ruhige Hauptversammlung des Jodlerclubs statt.

Nach der Hauptversammlung reichte aber ein anderes Mitglied des Jodlerclubs seine Demission ein mit der Begründung, er komme nicht mehr, wenn Anton Bucher wieder mitsinge. Es ging dabei auch um die stimmtechnischen Probleme, so Schär. Das Mitglied habe gesagt, er habe nichts persönlich gegen Bucher, aber die gesangliche Harmonie im Register stimme für ihn nicht, erklärt Schär.

Reinigende Aussprache

«Am Montag, in der Probe, hat der Dirigent erneut meinen Mann aufs Gröbste beschimpft. Das ist Mobbing. Sie wollen nur, dass mein Mann den Club verlässt», sagt Hedi Bucher. Präsident Beat Schär hat eine andere Sicht. «Ich war in diesem Moment gerade nicht im Probelokal sondern telefonierte draussen. Aber es stimmt, das Gespräch zwischen dem Dirigenten und Anton Bucher wurde äusserst heftig.»

Er habe nochmals mit Bucher sein stimmtechnisches Anliegen besprechenwollen, erklärt der Dirigent. Dieser habe aber wieder sofort auf die damalige Verweigerung umgeschwenkt. «Das Gespräch ging völlig in die Hosen», so Dirigent Höfel.

Nachdem dann der Dirigent die Probe verlassen hatte, «habe ich im Jodlerclub eine Aussprache angeregt», sagt Präsident Schär. 45 Minuten hätten sie in einem ruhigen Ton alles besprochen. «Für mich war die wichtigste Frage, was für den Jodlerclub die beste Lösung ist.»

Anton Bucher habe dann gesagt, wenn sein Rücktritt aus dem Jodlerclub die beste Lösung sei, dann gehe er noch heute. «Wir sagten, das müsse er entscheiden. Er hat dann noch am gleichen Abend seinen Ordner abgegeben. Wir gingen im Frieden auseinander», so Präsident Beat Schär.

«Das hat mich verrissen»

Dem Jodlerclub seien in der Angelegenheit aber auch ein wenig die Hände gebunden, fügt Präsident Schär an. Den Dirigenten könne man nicht entlassen. «In zwei Monaten steht unser Konzert an.» Dirigent Höfel zeigt sich unglücklich darüber, wie sich die Angelegenheit entwickelte. «Das hat mich verrissen.»

Er wolle nicht dastehen als Dirigent, der alte Sänger rausschmeisst. «Im Jodlerclub engagieren sich alle freiwillig und ich bin darauf bedacht, alle zu integrieren. Deshalb suchte ich auch das Gespräch, um eine Änderung herbeizuführen.» Er bilde mit dem Präsidenten ein gutes Gespann und habe in den letzten zwei Jahren, seitdem er den Jodlerclub dirigiere, einiges erreicht.